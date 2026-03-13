史蒂芬史匹柏新作「揭密日」預告曝光 真相徹底瓦解世界秩序

我的頻道

記者廖福生／即時報導
柯林佛斯在片中表情凝重，似乎隱藏著什麼真相。（圖／UIP提供）
柯林佛斯在片中表情凝重，似乎隱藏著什麼真相。（圖／UIP提供）

由好萊塢名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的UFO新片「揭密日」（Disclosure Day），13日曝光全新預告，演員陣容包括奧斯卡影帝柯林佛斯（Colin Firth）、艾美獎金球獎得主喬許歐康納（Josh O'Connor），以及曾獲奧斯卡獎提名的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）。

導演史蒂芬史匹柏表示：「我一直都對無法解釋的事物深深著迷，我拍過很多關於無法解釋事物的電影，從鯊魚一直到飛碟。當我還是個小孩子，就開始對夜空感到真正的好奇，想知道那上面到底發生什麼事。」他也透露，自己始終相信宇宙中不只有人類的存在：「這不只是有沒有可能，而是幾乎可以確定，地球之外存在著生命。」

史匹柏認為，當今世界人們對於未知的好奇與疑問，已經達到前所未有的程度：「人們的疑問不只是天空正在發生什麼事，而是對於這個世界與現實本身的疑問，達到了一個臨界點。人們執迷於一個根本問題：『我們到底是孤單的，還是不孤單？如果有人知道我們並不孤單，他們為什麼不告訴我們？』」。

艾蜜莉布朗站在螢幕前播報。（圖／UIP提供）
艾蜜莉布朗站在螢幕前播報。（圖／UIP提供）

喬許歐康納參與演出。（圖／UIP提供）
喬許歐康納參與演出。（圖／UIP提供）

奧斯卡獎 金球獎 艾美獎

欠繳管理費還撕毀公告 郭書瑤認「人生做過最壞的事」

張清芳開唱邀約嘉賓 街頭巧遇庾澄慶「一口答應」超感動

