我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

奧斯卡黑馬… 法動畫「小雨愛蜜莉」暴紅 小島秀夫盛讚

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
主角愛蜜莉與照顧她的保母西尾小姐產生深刻的情感連結。（圖／原創娛樂提供）
主角愛蜜莉與照顧她的保母西尾小姐產生深刻的情感連結。（圖／原創娛樂提供）

法國獨立動畫「小雨愛蜜莉」（Little Amélie）以黑馬之姿入圍第98屆奧斯卡「最佳動畫長片」五強，最終得獎結果將於下周揭曉，「小雨愛蜜莉」自國際影展首映後就好評不斷，知名遊戲創作者小島秀夫觀影後也大力推薦，盛讚「只有動畫才能描繪出的豐富影像，非常精采」，更形容電影宛如一場落在人生裡的雨，讓人重新看見那些逐漸消失的生活風景。

「小雨愛蜜莉」上映以來佳評如潮，不少觀眾表示，觀影時會忘記自己正在看動畫，而是在觀看一部情感成熟、情緒張力非常強烈的「真實電影」，就像觀看「螢火蟲之墓」一樣，當觀眾在情感上與片中的角色產生了深刻連結，人們會忘記它是動畫，這正是動畫最美的地方。

向來對影像敘事與藝術風格極為敏銳的小島秀夫，在觀影後也分享自己的感想。他表示，「小雨愛蜜莉」透過女孩愛蜜莉的眼睛重新觀看世界，讓觀眾重新感受到那些逐漸消失的生活景象與文化風景。

他認為電影讓人重新想起那些曾經存在、卻在忙碌生活中逐漸被遺忘的片刻，也再次證明動畫媒介所能展現的想像力與情感力量，「那些日本的四季、習俗與日常，被女孩的眼睛吸收與理解，就像人生中落下的一場雨」。

「小雨愛蜜莉」改編自比利時作家艾蜜莉諾彤（Amélie Nothomb）的半自傳小說「管子的異想世界」，故事背景設定於1960年代的日本，透過三歲女孩愛蜜莉的純真視角觀察世界。從一塊巧克力、一場雨，到與照顧她的日本保母西尾小姐之間的情感連結，電影以細膩的日常片段堆疊出關於童年、愛與失去的情緒旅程。

「小雨愛蜜莉」自影展亮相後佳評如潮，不少觀眾形容是寫給大人的童年情書。（圖／原創...
「小雨愛蜜莉」自影展亮相後佳評如潮，不少觀眾形容是寫給大人的童年情書。（圖／原創娛樂提供）

圖請選用 「小雨愛蜜莉」透過三歲女孩的純真視角觀察世界，以細膩的日常片段堆疊出...
圖請選用 「小雨愛蜜莉」透過三歲女孩的純真視角觀察世界，以細膩的日常片段堆疊出豐富的情感旅程。（圖／原創娛樂提供）

世報陪您半世紀

日本 奧斯卡

上一則

落馬影后林依晨不失落：要待這行一輩子 遲早會得沒關係

下一則

欠租遭法院驅逐 米基洛克抗議屋況爛 拒收捐款：太丟臉

延伸閱讀

觀影說劇／愛在「星空之夏」 台日取景打造跨國青春戀

觀影說劇／愛在「星空之夏」 台日取景打造跨國青春戀

婦女節放映「至善之神」 講述劉文采跌宕人生鼓舞女移民

婦女節放映「至善之神」 講述劉文采跌宕人生鼓舞女移民
亞洲躍動影展3/20登場 梁詠琪將抵芝領獎

亞洲躍動影展3/20登場 梁詠琪將抵芝領獎
談藝／不用AI製作 法國手工動畫「不被愛的狼」打動人心

談藝／不用AI製作 法國手工動畫「不被愛的狼」打動人心

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
小S和老公許雅鈞上月在金寶山為大S的紀念雕像揭幕。(記者沈昱嘉／攝影)

小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

2026-03-10 19:49

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」