奧斯卡黑馬… 法動畫「小雨愛蜜莉」暴紅 小島秀夫盛讚

主角愛蜜莉與照顧她的保母西尾小姐產生深刻的情感連結。（圖／原創娛樂提供）

法國獨立動畫「小雨愛蜜莉」（Little Amélie）以黑馬之姿入圍第98屆奧斯卡 「最佳動畫長片」五強，最終得獎結果將於下周揭曉，「小雨愛蜜莉」自國際影展首映後就好評不斷，知名遊戲創作者小島秀夫觀影後也大力推薦，盛讚「只有動畫才能描繪出的豐富影像，非常精采」，更形容電影宛如一場落在人生裡的雨，讓人重新看見那些逐漸消失的生活風景。

「小雨愛蜜莉」上映以來佳評如潮，不少觀眾表示，觀影時會忘記自己正在看動畫，而是在觀看一部情感成熟、情緒張力非常強烈的「真實電影」，就像觀看「螢火蟲之墓」一樣，當觀眾在情感上與片中的角色產生了深刻連結，人們會忘記它是動畫，這正是動畫最美的地方。

向來對影像敘事與藝術風格極為敏銳的小島秀夫，在觀影後也分享自己的感想。他表示，「小雨愛蜜莉」透過女孩愛蜜莉的眼睛重新觀看世界，讓觀眾重新感受到那些逐漸消失的生活景象與文化風景。

他認為電影讓人重新想起那些曾經存在、卻在忙碌生活中逐漸被遺忘的片刻，也再次證明動畫媒介所能展現的想像力與情感力量，「那些日本 的四季、習俗與日常，被女孩的眼睛吸收與理解，就像人生中落下的一場雨」。

「小雨愛蜜莉」改編自比利時作家艾蜜莉諾彤（Amélie Nothomb）的半自傳小說「管子的異想世界」，故事背景設定於1960年代的日本，透過三歲女孩愛蜜莉的純真視角觀察世界。從一塊巧克力、一場雨，到與照顧她的日本保母西尾小姐之間的情感連結，電影以細膩的日常片段堆疊出關於童年、愛與失去的情緒旅程。

「小雨愛蜜莉」自影展亮相後佳評如潮，不少觀眾形容是寫給大人的童年情書。（圖／原創娛樂提供）