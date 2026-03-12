我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

鬧商標官司 與凱蒂派瑞撞名纏訟17年 澳洲設計師勝訴

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國流行女星凱蒂派瑞。（美聯社資料照片）
美國流行女星凱蒂派瑞。（美聯社資料照片）

澳洲最高法院日前裁定，住在雪梨的服裝設計師凱蒂‧派瑞(Katie Perry)有權用自己的名字銷售服裝。這位服裝設計師如今已改用冠上夫姓的新名凱蒂‧泰勒(Katie Taylor)，她接受CNN訪問時說，創立「凱蒂‧派瑞」個人服裝品牌兩年後，2009年終於開立第一間品牌秀場，結果卻收美國流行女星凱蒂派瑞(Katy Perry)寄來「停止並終止」(cease and desist)律師函，禁止繼續販售服裝，要求停止網站運作與任何廣告，纏訟時間長達17年。

2008年憑單曲「I Kissed a Girl」紅遍全球的凱蒂派瑞1984年生於加州，本名叫凱薩琳·伊莉莎白·哈德森(Katheryn Elizabeth Hudson)。這位女星2009年在澳洲舉辦第一次巡迴演出之前，透過律師發函要求當地服裝設計師凱蒂‧派瑞撤回幾個月之前剛完成的商標申請。

泰勒受訪時說，收到律師函放聲大哭，「我想著這是怎麼回事，我又沒做錯任何事」。

這起侵權官司纏訟近20年，終於在澳洲最高法院裁決下落幕。泰勒說，感覺很像作夢，不敢相信是真的。

根據法院文件，泰勒向法院指出，第一次知道有凱蒂派瑞是2008年7月在電台聽到「I Kissed a Girl」單曲，後來便在iTunes上購買這首歌，因為想要支持跟自己名字一樣的藝人。

根據法院紀錄，從2009年發律師函之後，雙方曾試圖和解，但一直無法達成共識。

2019年，泰勒也對凱蒂派瑞提告，指控商標權遭到女星侵犯。泰勒在澳洲聯邦法院取得勝訴，凱蒂派瑞上訴之後，泰勒變成敗訴。當時法官認為，泰勒在澳洲申請商標時，凱蒂派瑞在澳洲名聲比泰勒更響亮，而且流行明星販賣個人周邊產品是非常普遍的作法。上訴法院法官同時主張，「Katie Perry」服裝商標應予撤銷。

澳洲最高法院裁決，泰勒擁有個人服裝品牌商標權，凱蒂派瑞則在澳洲修改申請，商標權只涵蓋音樂、娛樂領域。最高法院法官裁定，「Katie Perry」服裝商標不太可能引發混淆或誤導。

泰勒說，法院攻防戰一路走來漫長且艱辛，但她的努力是要證明商標是能保護小公司的，不只大企業而已，如今要回歸正軌在雪梨繼續賣衣服。

世報陪您半世紀

澳洲

上一則

不是AI…「甜茶」成都街頭燦笑擺攤 拿球拍切豆腐

下一則

「開心沒公司管束」 王星越發赤膊慶生視頻 網嘲酒醒社死

延伸閱讀

紐約台女吃霸王餐被捕 法院認精神狀況不適合受審撤案

紐約台女吃霸王餐被捕 法院認精神狀況不適合受審撤案
米雪兒御用設計師 吳季剛勉學生勇於犯錯

米雪兒御用設計師 吳季剛勉學生勇於犯錯
劉美賢花滑戰袍 花100小時搞定 設計師工時計費

劉美賢花滑戰袍 花100小時搞定 設計師工時計費
法院判退關稅 芝小企業憂難落實籲設專門機構退款

法院判退關稅 芝小企業憂難落實籲設專門機構退款

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
小S和老公許雅鈞上月在金寶山為大S的紀念雕像揭幕。(記者沈昱嘉／攝影)

小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

2026-03-10 19:49
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事