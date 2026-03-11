對抗腦癌半年離世 搖滾天團主唱享年60歲

我的頻道

記者廖福生／即時報導
波士頓樂團（Boston）主唱湯米德卡洛腦癌病逝，享年60歲。（美聯社）
波士頓樂團（Boston）主唱湯米德卡洛腦癌病逝，享年60歲。（美聯社）

美國搖滾樂壇傳來噩耗，波士頓樂團（Boston）主唱湯米德卡洛（Tommy DeCarlo）在與病魔奮戰半年後辭世，享壽60歲。消息指出，他於去年9月被診斷出腦癌，之後持續接受治療，但最終仍於本月9日離世，消息曝光後令許多樂迷感到不捨。

家屬透過聲明證實死訊，表示湯米德卡洛在確診後始終堅強面對病情，努力與疾病抗爭到最後一刻。家人也向外界表達感謝，並希望在這段悲傷時期能保有一些私人空間，好讓家人彼此陪伴、度過失去親人的艱難時刻。

回顧湯米德卡洛的音樂歷程，最初他其實只是波士頓樂團的忠實樂迷。他曾翻唱樂團的經典作品「Don’t Look Back」與「Smokin’」，並將錄音寄給創團成員湯姆舒茲（Tom Scholz）。對方在聽過後對他的歌聲留下深刻印象，最終邀請他在2007年加入樂團，讓原本只是粉絲的他，成為樂團主唱之一，人生也因此出現重大轉折。

然而，健康問題在去年突然出現變化。湯米德卡洛當時因腦出血緊急送醫檢查，醫師隨後在他的腦部發現兩處黑色素瘤腫瘤，肺部也出現腫塊。之後他的病情多次反覆，期間也多次住院治療。由於醫療費用龐大，家人一度透過募資平台尋求協助，但經過數月治療後仍未能挽回他的生命。

湯米德卡洛出生於美國紐約州，年輕時對運動相當投入。14歲時開始自學鋼琴，並加入學校合唱團，逐漸培養出對音樂的熱情。他的演唱風格深受已故波士頓樂團主唱布萊德德爾普（Brad Delp）影響。加入波士頓樂團後，他參與錄製2013年的專輯「Life, Love & Hope」，也持續在舞台上演出。

除了在樂團活動之外，他也與兒子湯米德卡洛二世（Tommy DeCarlo Jr.）組成名為Decarlo的樂團，持續投入音樂創作。如今他離世的消息傳出，許多樂迷也再次回顧這段從歌迷成為主唱的傳奇經歷，表達對他的懷念。

紐約州

