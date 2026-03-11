保羅麥卡尼憶「披頭四」往事 不認為約翰藍儂是同性戀

保羅麥卡尼在近期紀錄片「Man on the Run」中，談到了披頭四的歷史。（路透資料照片）

英國歌手保羅麥卡尼(Paul McCartney)聲稱，小野洋子(Yoko Ono)曾對約翰藍儂(John Lennon)的性向，發表過一番耐人尋味的言論。

這位前披頭四(Beatle)成員在接受雜誌「浮華世界」(Vanity Fair)訪問時表示，在約翰藍儂於1980年去世前，與他結婚超過十年的小野洋子，在藍儂遇害後不久的一次電話中告訴他，她的丈夫「可能是同性戀 」。

披頭四樂團被公認為史上最偉大、影響力最深遠的樂團之一。（路透資料照片）

「我發誓，約翰去世後不久，小野給我打過電話，說：『你知道嗎，我覺得約翰可能是同性戀。』」

「我當時說，『我不確定。』我說，『我不這麼認為。至少在我認識他的時候肯定不是這樣……因為我們當時是身在60年代。我們身邊有很多很多女孩子。而且我碰巧看過到他自慰……和很多女孩在一起。」

麥卡尼在近期紀錄片「Man on the Run」中，談到了披頭四的歷史，表示，他「和約翰同床共枕過很多次，但從來沒有發生過什麼。」

「他從未做出任何表示，或是表情；什麼都沒有。所以我完全沒有理由相信這件事。」

「浮華世界」雜誌這篇在2015年進行的訪談，因紀錄片在2月發行而又重新發表。

麥卡尼回憶說，約翰藍儂在1963年與是同性戀的經紀人布萊恩艾普斯坦(Brian Epstein)一同出遊後，關於藍儂性取向的傳聞就隨之甚囂塵上。

「但我認為這是一種權力遊戲，這很像約翰會做的事」，麥卡尼說，「布萊恩會以很同性戀的方式邀請他，一個布萊恩會喜歡的帥哥；他們一起去了西班牙，玩得很開心。毫無疑問，約翰會配合這種說法。」

「我個人認為什麼都沒發生，」他補充道，「當然，我也從未聽說過任何相關的事情。但我認為那是『你想和披頭四樂隊打交道？我是老大。』的一種態度。」