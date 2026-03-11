3年關係生變？「甜茶」遭爆情人節冷落網紅女友

「甜茶」提摩西夏勒梅（左）傳出今年情人節沒有安排和凱莉珍娜（右）一起過。（路透資料照片）

好萊塢 男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與網紅女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）的相處一直是鎂光燈焦點，不過近期傳出甜茶在情人節當天沒有與女友共度，而是選擇與今年入圍奧斯卡 女配角的艾兒芬妮（Elle Fanning）一起參加一場為他舉辦的電影回顧放映系列活動，也讓不少人猜測2人關係可能正走向分手。

一名消息人士指出，甜茶沒有安排在情人節和凱莉一起過，外界普遍認為這是一個非常大的警訊。同時甜茶還請艾兒芬妮擔任放映座談主持人，但外界普遍認為，他其實完全可以在和艾兒進行宣傳活動時，讓凱莉也一起出席，但他並沒有這麼做，「這件事意義重大，而且不管他怎麼把原因歸咎於工作行程，對凱莉來說都非常傷人」。

然而，在情人節被「冷落」的情況並沒有讓凱莉珍娜感到好受。她後來在社群媒體上發文，稱自己的情人節對象是媽媽克莉絲珍娜（Kris Jenner），而不是提摩西。這被認為是刻意的舉動，目的是傳達她即使沒有他也過得很好。

消息人士表示，本屆非常有機會拿下生涯首座奧斯卡影帝的甜茶，為了專注衝刺奧斯卡獎 ，似乎正在刻意與女友保持距離。而即使外界流言四起、甚至讓凱莉珍娜在公眾面前感到難堪，但消息人士指出，與提摩西交往3年的凱莉仍然選擇支持他，並對身邊的人說，甜茶已經答應會補償她。