我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

3年關係生變？「甜茶」遭爆情人節冷落網紅女友

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「甜茶」提摩西夏勒梅（左）傳出今年情人節沒有安排和凱莉珍娜（右）一起過。（路透資料照片）
「甜茶」提摩西夏勒梅（左）傳出今年情人節沒有安排和凱莉珍娜（右）一起過。（路透資料照片）

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與網紅女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）的相處一直是鎂光燈焦點，不過近期傳出甜茶在情人節當天沒有與女友共度，而是選擇與今年入圍奧斯卡女配角的艾兒芬妮（Elle Fanning）一起參加一場為他舉辦的電影回顧放映系列活動，也讓不少人猜測2人關係可能正走向分手。

一名消息人士指出，甜茶沒有安排在情人節和凱莉一起過，外界普遍認為這是一個非常大的警訊。同時甜茶還請艾兒芬妮擔任放映座談主持人，但外界普遍認為，他其實完全可以在和艾兒進行宣傳活動時，讓凱莉也一起出席，但他並沒有這麼做，「這件事意義重大，而且不管他怎麼把原因歸咎於工作行程，對凱莉來說都非常傷人」。

然而，在情人節被「冷落」的情況並沒有讓凱莉珍娜感到好受。她後來在社群媒體上發文，稱自己的情人節對象是媽媽克莉絲珍娜（Kris Jenner），而不是提摩西。這被認為是刻意的舉動，目的是傳達她即使沒有他也過得很好。

消息人士表示，本屆非常有機會拿下生涯首座奧斯卡影帝的甜茶，為了專注衝刺奧斯卡獎，似乎正在刻意與女友保持距離。而即使外界流言四起、甚至讓凱莉珍娜在公眾面前感到難堪，但消息人士指出，與提摩西交往3年的凱莉仍然選擇支持他，並對身邊的人說，甜茶已經答應會補償她。

世報陪您半世紀

奧斯卡獎 好萊塢 奧斯卡

上一則

張藝興遭軟封殺？傳演出審批暫停1年 工作室回應了

下一則

派瑞絲希爾頓設立基金 助女性老闆大火災後復原

延伸閱讀

「甜茶」在成都街頭擺攤 拿球拍「切豆腐」親切燦笑

「甜茶」在成都街頭擺攤 拿球拍「切豆腐」親切燦笑
藍議員遭爆包養網紅 綠譏內鬥遭嗆「先管好王定宇」

藍議員遭爆包養網紅 綠譏內鬥遭嗆「先管好王定宇」
遭爆重金包養網紅 台議員梁為超亮身分證自清：已離婚2年

遭爆重金包養網紅 台議員梁為超亮身分證自清：已離婚2年
「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12
馬思純(後)和張哲軒交往，分分合合不斷。(取材自微博)

馬思純首認與「不戴套渣男」分手 稱單身狀態很舒服

2026-03-05 06:00

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元