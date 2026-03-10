我的頻道

「甜茶」在成都街頭擺攤 拿球拍「切豆腐」親切燦笑

記者廖福生／即時報導
提摩西夏勒梅對鏡頭燦笑，態度相當親民。(摘自小紅書)
好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），今年憑電影「橫衝直闖」入圍奧斯卡影帝，且目前呼聲極高，極有可能拿下生涯第一座小金人。而他也為了宣傳該片跑遍世界各地，近日到中國成都宣傳，竟現身路邊臭豆腐攤販，拿著桌球拍切豆腐，展現親民一面。

在網路流傳的影片，畫面中甜茶穿著印有電影中國譯名「至尊馬蒂」的黑色帽T，在臭豆腐的攤位上顧攤，面對來訪的客人，先是開玩笑的擺出兇巴巴表情，用中文質問「你什麼意思？」展現搞笑的一面。

不料，客人竟霸氣表示要將攤位的豆腐全部買下，甜茶立刻變臉，換上燦爛笑容，表示「這我自己做的」，接著熟練地切豆腐、調味，全程動作流暢自然。而畫面曝光後，網友不敢相信是真的，震驚直呼「這不會是AI吧？」

不過，面對即將揭獎的奧斯卡頒獎典禮， 即使目前停茶仍在影帝奪獎的呼聲上領跑，但近期也因訪談失言引發討論。他在採訪中表示自己不會參與芭蕾舞或歌劇，失言稱「已經沒有人在乎的藝術」，雖事後補充「我很尊重從事芭蕾舞跟歌劇的人們啦」，但仍無法弭平負評，不少表演工作者都出聲撻伐，包括奧斯卡得主潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）。

提摩西夏勒梅親自為客人料理豆腐。(摘自小紅書)
提摩西夏勒梅用球拍切豆腐。(摘自小紅書)
「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

封面故事／問「璃來龍」關係 笑答大家自由想像

滑雪巧遇「雷神索爾」 阮經天秒變粉絲 笑到魚尾紋全開

娛樂／奧斯卡下周揭曉 罪人、一戰再戰強強對決

