港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

派瑞絲希爾頓設立基金 助女性老闆大火災後復原

編譯尤寶琪／綜合報導
派瑞絲希爾頓用行動支持受災女性小企業主。(路透資料照片)
名媛派瑞絲希爾頓(Paris Hilton)近日發起了一項倡議，旨在支持受災女性小企業主，近一步擴展她在2025年洛杉磯大火之後，對女性企業家慈善的支持。

希爾頓捐贈了35萬元來啟動「重返商業復甦基金」(Back in Business Recovery Fund)，目標是在3月底前籌集至少100萬元。

「女性擁有的企業是許多社區的真正核心，」希爾頓告訴美聯社，「我希望能夠提攜和支持她們，讓她們嶄露頭角，真正改變她們的生活。」

這項新計畫將由希爾頓的社會影響力組織11:11 Media Impact與GoFundMe.org合作推出；GoFundMe.org是眾籌平台GoFundMe的非營利合作夥伴，並將為該基金捐贈了10萬元啟動資金。

希爾頓和這些組織，在2025年的洛杉磯大火摧毀了她位在馬里布(Malibu)的豪宅之後，向50家女性小企業，發放了超過100萬美元的現金補助。

希爾頓說，失去她撫育幼子女的家，讓她「非常難過」，同時也讓她想到其他母親，她們不僅失去了房子，還失去了養家餬口的收入。

這比最高2萬5000元的補助金主要發給了遭伊頓大火(Eaton Fire)重創的托兒中心、麵包店、書店、舞蹈工作室和美髮沙龍等業主，幫助她們支付租金、員工薪資、更換設備和重建。

一年後，根據帕薩迪納婦女商業中心(Pasadena Women’s Business Center)，90%受助企業仍在營運中；該中心也獲得了一筆補助金，用於為受災企業提供技術援助和指導。

希爾頓本人也以顧客的身分來支持這些受助機構；她曾穿著Crop It Like It’s Hot服裝店的連身緊身衣，參加科切拉音樂藝術節，並在自己的派對上聘請受助餐飲供應商。

希爾頓表示，這些關係，以及她身為女性、母親和企業家的人生經歷，讓她去思考要如何將這項計畫擴大，並成全國性的倡議。

洛杉磯

