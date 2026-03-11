我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

抗癌半年不敵病魔 「魔鬼剋星」珍妮佛倫永65歲逝世

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
珍妮佛倫永婚後全心投入家庭生活。(取材自臉書)
珍妮佛倫永婚後全心投入家庭生活。(取材自臉書)

曾演出「魔鬼剋星」(Ghostbusters)的好萊塢女星珍妮佛倫永(Jennifer Runyon)驚傳已於日前離世，享壽65歲。她身後留下丈夫與一雙兒女，親友悲痛在社群媒體上發出哀悼文，不捨珍妮佛倫永抗癌半年後仍不敵病魔。

家人形容珍妮佛倫永「結束了一段漫長而艱難的旅程」，最終在家人的陪伴下安詳地離開了人世，「珍妮佛對生活的熱愛，以及對家人、朋友的無私奉獻將永遠被大家銘記於心，願我們的珍得到安息」。

珍妮佛倫永曾於1984年演出經典科幻喜劇片「魔鬼剋星」，在片中參與超能力實驗的女大生，幽默橋段被影迷津津樂道。她此後星運大開，在80年代至90年代初期，持續活躍於好萊塢影視產業當中。包括曾演出情境喜劇「查爾斯當家」(Charles in Charge)、肥皂劇「另一個世界」(Another World)、「時空怪客」(Quantum Leap)以及「神探可倫坡」(Columbo)、「飛越比佛利」(Beverly Hills)等多部膾炙人口的經典影集。

珍妮佛倫永在1991年婚後走入家庭，轉行成為老師，晚年淡出影劇圈。在2014年的一次採訪中，珍妮佛倫永坦言自己已半退休，除了從事教育工作，還與人合作主持烹飪節目。即便卸下明星光環，她亮麗的外型始終留在影迷心中，至今仍然是80年代經典電影和電視節目粉絲心中的重要人物。

世報陪您半世紀

好萊塢 社群媒體

上一則

Jennie巴黎被圍討簽名 無奈求：請給我屬於自己的一天

下一則

張藝興遭軟封殺？傳演出審批暫停1年 工作室回應了

延伸閱讀

女星乳癌四期惡化 傷口流膿 邀好友辦「生前追思會」

女星乳癌四期惡化 傷口流膿 邀好友辦「生前追思會」
自傳揭被父拋棄、家暴、抗癌…雅柏蓋特「有著憂傷眼睛」

自傳揭被父拋棄、家暴、抗癌…雅柏蓋特「有著憂傷眼睛」
傳奇美式足球教頭霍爾茲辭世 享年89歲

傳奇美式足球教頭霍爾茲辭世 享年89歲
珍妮佛嘉納憶經典作「30姑娘一朵花」：讓孩子很尷尬

珍妮佛嘉納憶經典作「30姑娘一朵花」：讓孩子很尷尬

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12
馬思純(後)和張哲軒交往，分分合合不斷。(取材自微博)

馬思純首認與「不戴套渣男」分手 稱單身狀態很舒服

2026-03-05 06:00

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元