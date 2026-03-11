抗癌半年不敵病魔 「魔鬼剋星」珍妮佛倫永65歲逝世

珍妮佛倫永婚後全心投入家庭生活。(取材自臉書)

曾演出「魔鬼剋星」(Ghostbusters)的好萊塢 女星珍妮佛倫永(Jennifer Runyon)驚傳已於日前離世，享壽65歲。她身後留下丈夫與一雙兒女，親友悲痛在社群媒體 上發出哀悼文，不捨珍妮佛倫永抗癌半年後仍不敵病魔。

家人形容珍妮佛倫永「結束了一段漫長而艱難的旅程」，最終在家人的陪伴下安詳地離開了人世，「珍妮佛對生活的熱愛，以及對家人、朋友的無私奉獻將永遠被大家銘記於心，願我們的珍得到安息」。

珍妮佛倫永曾於1984年演出經典科幻喜劇片「魔鬼剋星」，在片中參與超能力實驗的女大生，幽默橋段被影迷津津樂道。她此後星運大開，在80年代至90年代初期，持續活躍於好萊塢影視產業當中。包括曾演出情境喜劇「查爾斯當家」(Charles in Charge)、肥皂劇「另一個世界」(Another World)、「時空怪客」(Quantum Leap)以及「神探可倫坡」(Columbo)、「飛越比佛利」(Beverly Hills)等多部膾炙人口的經典影集。

珍妮佛倫永在1991年婚後走入家庭，轉行成為老師，晚年淡出影劇圈。在2014年的一次採訪中，珍妮佛倫永坦言自己已半退休，除了從事教育工作，還與人合作主持烹飪節目。即便卸下明星光環，她亮麗的外型始終留在影迷心中，至今仍然是80年代經典電影和電視節目粉絲心中的重要人物。