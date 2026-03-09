有甲骨文富爸爸… 大衛艾里森曾是票房毒藥 如今併吞華納

天舞影業工作室創辦人大衛艾里森闖出一片天。（路透資料照片）

天舞影業(Skydance Productions)出品的第一部電影「空戰英豪」(Flyboys)，講述一戰初期一群年輕美國飛行員加入法國空軍對抗德國的故事，由詹姆斯法蘭科(James Franco)和尚雷諾(Jean Reno)主演，片中除了驚險的老式複翼機空中纏鬥鏡頭外，還應用了大量科技特效，堪稱是一戰版的「捍衛戰士」(Top Gun)，不料卻是票房毒藥，賣座慘澹。

演員之一的大衛艾里森(David Ellison)還因此罹患心房顫動(AF)，入院治療。當時是2006年，23歲的大衛艾里森雖不是主要演員，卻是最主要利害關係人；他是這部電影的製片，也是天舞影業工作室創辦人。他的父親是甲骨文 (Oracle Corp.)聯合創辦人艾里森(Larry Ellison)。

創業失敗並沒有擊倒艾里森，他繼續堅持與業內巨頭合作，包括派拉蒙(Paramount)、網飛(Netflix)和蘋果(Apple)，陸續推出一系列票房大賣的影片，包括「變形金剛」(Transformers)、「驚聲尖叫」(Scream)、「音速小子」(Sonic the Hedgehog)和「汪汪隊立大功」(PAW Patrol)獲得數億元票房。他吸引眾多人才和資金，甚至發行票房突破10億元的電影，2022年「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)，由他工作室最可靠的「阿湯哥 」湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演。

在與派拉蒙合作多年後，兩家影業去年合併成派拉蒙天舞(Paramount Skydance，PSKY)，帶來MTV、喜劇中心頻道(Comedy Central)、尼克兒童頻道(Nickelodeon)，以及旗艦頻道CBS。此後幾個月，艾里森再瘋狂收購，宣布一系列協議，從「終極格鬥冠軍賽」(UFC)的串流版權到「怪奇物語」(Stranger Things)的創作團隊達成協議，無所不包。

但派拉蒙去年國內票房市占僅6%，華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery，WBD)21%，華納兄弟曾拿過30項奧斯卡提名，派拉蒙則無。。因此大衛艾里森和老爸聯手相挺下，重金擊退Netflix收購華納兄弟。之後的媒體帝國，包括NetflixHBO、HGTV、美食頻道(Food Network)，以及透過CNN進一步拓展新聞業務。