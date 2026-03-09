我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華社知名人士、前聯邦民權委員會委員王碚逝世

與澳洲總理通話 川普：正處理伊朗女足隊政治庇護

有甲骨文富爸爸… 大衛艾里森曾是票房毒藥 如今併吞華納

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
天舞影業工作室創辦人大衛艾里森闖出一片天。（路透資料照片）
天舞影業工作室創辦人大衛艾里森闖出一片天。（路透資料照片）

天舞影業(Skydance Productions)出品的第一部電影「空戰英豪」(Flyboys)，講述一戰初期一群年輕美國飛行員加入法國空軍對抗德國的故事，由詹姆斯法蘭科(James Franco)和尚雷諾(Jean Reno)主演，片中除了驚險的老式複翼機空中纏鬥鏡頭外，還應用了大量科技特效，堪稱是一戰版的「捍衛戰士」(Top Gun)，不料卻是票房毒藥，賣座慘澹。

演員之一的大衛艾里森(David Ellison)還因此罹患心房顫動(AF)，入院治療。當時是2006年，23歲的大衛艾里森雖不是主要演員，卻是最主要利害關係人；他是這部電影的製片，也是天舞影業工作室創辦人。他的父親是甲骨文(Oracle Corp.)聯合創辦人艾里森(Larry Ellison)。

創業失敗並沒有擊倒艾里森，他繼續堅持與業內巨頭合作，包括派拉蒙(Paramount)、網飛(Netflix)和蘋果(Apple)，陸續推出一系列票房大賣的影片，包括「變形金剛」(Transformers)、「驚聲尖叫」(Scream)、「音速小子」(Sonic the Hedgehog)和「汪汪隊立大功」(PAW Patrol)獲得數億元票房。他吸引眾多人才和資金，甚至發行票房突破10億元的電影，2022年「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)，由他工作室最可靠的「阿湯哥」湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演。

在與派拉蒙合作多年後，兩家影業去年合併成派拉蒙天舞(Paramount Skydance，PSKY)，帶來MTV、喜劇中心頻道(Comedy Central)、尼克兒童頻道(Nickelodeon)，以及旗艦頻道CBS。此後幾個月，艾里森再瘋狂收購，宣布一系列協議，從「終極格鬥冠軍賽」(UFC)的串流版權到「怪奇物語」(Stranger Things)的創作團隊達成協議，無所不包。

但派拉蒙去年國內票房市占僅6%，華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery，WBD)21%，華納兄弟曾拿過30項奧斯卡提名，派拉蒙則無。。因此大衛艾里森和老爸聯手相挺下，重金擊退Netflix收購華納兄弟。之後的媒體帝國，包括NetflixHBO、HGTV、美食頻道(Food Network)，以及透過CNN進一步拓展新聞業務。

「空戰英豪」堪稱是一戰版的「捍衛戰士」，卻票房慘澹。（取材自IMDb）
「空戰英豪」堪稱是一戰版的「捍衛戰士」，卻票房慘澹。（取材自IMDb）

世報陪您半世紀

阿湯哥 甲骨文

上一則

慧眼挖出超會賣歌手 羅大佑出手成為第一人

延伸閱讀

娛樂／奧斯卡下周揭曉 罪人、一戰再戰強強對決

娛樂／奧斯卡下周揭曉 罪人、一戰再戰強強對決
「全球最強債蛙」川普加碼買進這檔債券 原因曝光

「全球最強債蛙」川普加碼買進這檔債券 原因曝光
Netflix放棄華納兄弟 共同執行長薩蘭朵斯揭原因

Netflix放棄華納兄弟 共同執行長薩蘭朵斯揭原因
珍妮佛羅培茲票房連失利 切割前夫小班終止合作

珍妮佛羅培茲票房連失利 切割前夫小班終止合作

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…