蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

記者許晉榮／即時報導
蕾哈娜（右）與饒舌歌手男友A$AP曾一起出席電影「藍色小精靈大電影」首映會。(圖／UIP提供)
蕾哈娜（右）與饒舌歌手男友A$AP曾一起出席電影「藍色小精靈大電影」首映會。(圖／UIP提供)

曾以一首「Umbrella」紅遍全球的流行天后蕾哈娜（Rihanna）近年事業與家庭兩得意，去年才和男友A$AP Rocky喜迎女兒（第3胎）誕生。未料近日竟傳出驚險事件，她位於加州比佛利山莊（Beverly Hills）的住處附近驚傳槍響，所幸未傳出人員傷亡。

據外媒報導，事發於當地時間周日下午約1點15分左右，地點在比佛利山莊郵局附近的一處豪宅區。當時蕾哈娜人在屋內，突然有人從街道對面朝住宅方向開槍，嚇壞附近住戶。警方接獲報案後迅速趕往現場處理。

根據 Los Angeles Police Department 的無線電調度紀錄顯示，一名女性嫌疑人疑似從街對面的一輛車內，使用AR-15型步槍朝住宅連續開火，約射出10發子彈，其中有4發擊中建築物外牆。

警方隨後展開追查，並在調查過程中檢查停放於豪宅車道上的一輛Airstream拖車，同時沿線追蹤嫌疑車輛動向。約在接獲911報案電話30分鐘後，警方於附近一處購物中心停車場成功逮捕一名30歲女性嫌犯。

目前警方仍在釐清整起事件的作案動機，以及嫌犯與蕾哈娜是否存在任何關聯，相關調查仍持續進行中。

