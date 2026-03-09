等了13年… 電影「怪獸電力公司3」籌拍 劇情成機密

「怪獸電力公司」是很多人的童年回憶。（圖／迪士尼提供）

皮克斯動畫工作室宣布，經典動畫系列「怪獸電力公司」（Monsters, Inc.）將迎來第3部電影，童年回憶再度活躍銀幕。根據「華爾街日報」報導，皮克斯已悄悄展開「怪獸電力公司3」電影製作，不過導演人選及劇情時間線仍是最高機密。

首集「怪獸電力公司」於2001年上映，由皮克斯創意長彼特達克特（Pete Docter）執導，並由現年73歲約翰古德曼（John Goodman）與77歲比利克里斯托（Billy Crystal）配音主角毛怪與大眼仔。電影設定在怪獸城市，怪獸必須嚇小孩來供電，創意十足的世界觀讓首集全球票房高達5.28億美元。

2013年推出的前傳「怪獸大學」，講述毛怪與大眼仔的大學時期，全球票房更衝上7.435億美元，甚至超越首集成績。之後還推出影集「怪獸職場求生記」，在串流平台播出兩季。

除了「怪獸電力公司3」，皮克斯近年還有多部續集陸續登場，包含今年6月上映的「玩具總動員5」（Toy Story 5），將讓巴斯光年與胡迪對抗智慧平板；「超人特工隊3」（Incredibles 3）則預計2028年上映，「可可夜總會（Coco）」續集預計2029年登場。

至於皮克斯最新原創電影「狸想世界（Hoppers）」，首周五在北美4000家戲院進帳1320萬美元，口碑持續發酵，預估整個周票房可高達4000萬美元。