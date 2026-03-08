我的頻道

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

小約翰甘迺迪影集 本尊黛瑞漢娜投書紐時不滿遭醜化

編譯俞仲慈／綜合報導
好萊塢資深女星黛瑞漢娜。（路透）

前總統甘迺迪(John F. Kennedy)獨子、小約翰甘迺迪(John F. Kennedy Jr.)與妻子卡羅琳貝塞特(Carolyn Bessette)的愛情故事上個月搬上小螢幕，引發熱議，不料，曾與小約翰交往過的好萊塢資深女星黛瑞漢娜(Daryl Hannah)指責該劇對她個人的描述造假且有厭女立場，親筆投書表達不滿。

根據美聯社報導，漢娜日前在紐約時報刊登的投書標題標示：「怎能讓愛情故事逍遙法外？(How Can "Love Story" Get Away With This?」

這個愛情故事就是上個月播出的熱門影集「愛情故事：小約翰與卡羅琳」(Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)，該劇以浪漫手法講述這對佳偶的愛情和婚姻故事，不料1999年小約翰駕駛的小飛機意外墜入大西洋，兩人猶如神仙眷侶般的人生戛然而止。

由於漢娜曾與小約翰交往，因此出現劇中，不過德莉海明威(Dree Hemingway)飾演的漢娜遭到刻意醜化，讓本尊極為不滿：「劇中塑造的漢娜與我個人生活、行為以及我和小約翰的關係，完全不符。」並強調：「劇中描述的行為皆為虛構。」

同時針對劇中角色有吸毒等不當行為，漢娜也提出嚴正聲明：「我這輩子從未吸食過毒品(古柯鹼)，也從未舉辦過吸毒派對。」並重申：「我從未強迫任何人結婚，我從未褻瀆過任何家族傳家寶，也從未打擾過任何人的私人哀悼會。」

最後漢娜鄭重重申：「我從未向媒體散布過任何謠言，我從未將賈桂琳·甘迺迪·歐納西斯(Jacqueline Kennedy Onassis，小約翰之母)過世與狗狗死掉相提並論。」並補充道：「我竟然需要為對抗一個電視節目而為自己辯護，簡直荒謬至極。」

漢娜認為劇中角色之所以「令人討厭」，被視為阻擋男女主角的絆腳石，足以凸顯製片的厭女心態：「為了抬高某一位女性而貶低另一位女性，難道不是典型厭女症嗎？」 

