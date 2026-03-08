烹飪秀被停播、家居品牌拆夥 梅根與Netflix合作全沒了

梅根與串流平台Netflix結束品牌合作關係。（路透資料照片）

英國哈利王子(Prince Harry)夫婦脫離王室移居美國後，哈利的妻子梅根 (Meghan Markle)頂著皇家光環創辦家居生活品牌，並與Netflix 合作經營，不料Netflix近日宣布拆夥，改由梅根獨立經營，引發網友熱議。

福斯新聞網(Fox News)報導，串流媒體巨頭Netflix本月6日宣布結束與梅根合作關係：「梅根熱中美好簡約的生活方式提升日常美好體驗，激發As ever品牌誕生，我們很高興能夠加入實現此願景，誠如我們一直以來的計畫，梅根將繼續發展該品牌並獨立開創新事業，我們期待見證她繼續為世界各地家庭帶來歡樂。」至於梅根本人則透過「As Ever」向時人(People)雜誌發表聲明：「感謝品牌上線時Netflix與我們第一年的合作。」

然而，雙方合作結束的時間點相當敏感。因為就在兩個月前，Netflix才宣布砍掉「愛你的梅根」(With Love, Meghan)，該節目共推出兩季，去年播出的聖誕特別節目更遭到評論界猛烈批評，有影評直指節目「與現實脫節」，甚至形容內容「尷尬又俗氣」。

雙方拆夥消息傳來，許多網友幸災樂禍紛紛在社群平台X吐槽：「Netflix已經受夠梅根，決定斷絕關係」、

「連Netflix都放棄她，精英名人圈正在退潮，普通家庭連基本生活都負擔不起，醒醒吧、破產吧」、「Netflix證實拋棄這個毫無才華的騙子，讓這騙子又一次慘敗」、「如果As Ever真的生意好，Netflix肯定會想要加入，但願意放手就是要擺脫這個累贅」等等。

仍有網友主張拆夥是雙方共同決定，發文力挺梅根：「她想走向全球，Netflix決定放手並為她感到驕傲，迫不及待想看到她更上一層樓。」另一位網友也樂觀其成表示：「雖然Netflix為As Ever品牌提供銷售平台，但獨立運營可以讓她放手照個人意願塑造品牌未來。」