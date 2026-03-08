婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

我的頻道

TVBS新聞網／編輯 沈惟中 報導
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)
美國花式滑冰名將劉美賢（Alysa Liu）在2026年米蘭冬奧摘金，圈粉無數。個性活潑可愛的美賢近日登上「今日秀」，巧遇「哈利波特」男星丹尼爾・雷德克里夫（Daniel Radcliffe），大方邀請對方試戴自己的奧運金牌。不過丹尼爾僅拿著金牌不戴，被網友狂讚「有格調」，甚至拿他與過去闖入球場抱獎盃的「土耳其灑鹽哥」與好大喜功的美國總統川普對比。

20歲的劉美賢上月在米蘭—科爾蒂納冬奧（Milan-Cortina Games）勇奪兩面花式滑冰金牌，並成為24年來首位摘下女子單人滑金牌的美國選手，寫下歷史新頁。三週後，她受邀登上2日於紐約播出的《今日秀》，並在後台巧遇同樣受邀上節目的丹尼爾。

兩人見面時熱情相擁，氣氛溫馨，隨後一起合影留念。拍照前，劉美賢還主動邀請丹尼爾試戴金牌，不過他笑著婉拒表示：「不，我不能戴，我用拿的就好。戴上去感覺像是偷來的榮耀。」他也稱讚劉美賢在米蘭奪金的表現，是「我看過最令人開心的一刻」。

丹尼爾的舉動被轉載到社群平台，引發大量討論。網友紛紛留言大讚，「他大概是最正常的童星／成年演員了吧。儘管名氣大，他始終保持謙遜、腳踏實地」、「他懂得那面獎牌所承載的分量，也真正尊重它。這才是格調」、「到了2026年，還能看到有人不是先找鏡頭、而是真誠做出這樣的舉動，真的很罕見」。

▲ 影片來源：X平台@HumanityChad（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

同時，也有人貼土耳其灑鹽哥和川普的照片，暗指如果這些人有機會戴上奧運獎牌，一定毫不猶豫接受，與丹尼爾的低調謙和形成鮮明對比。

而劉美賢此次圈粉無數，除了場上的亮眼表現，勵志故事更是感動人心。劉美賢曾在2022年短暫退出花滑賽場，數年後復出，並一路奪下2025年世界錦標賽冠軍。此次在米蘭，她以精彩的自由滑表現，終結美國長達24年的女子單人滑金牌荒，同時也助美國隊拿下團體賽冠軍。

在「今日秀」上被問及是否已消化這些成就時，劉美賢坦言，冬奧後收到大量祝福與支持，「我得到更多更多的愛，而且還在持續湧入。這一切有點多，但我真的非常感激。」

