等了13年 毛怪、大眼仔「怪獸電力公司3」合體回憶殺 粉絲嗨翻

「怪獸電力公司」的動畫主角毛怪、大眼仔至今深受歡迎。（美聯社）

皮克斯動畫工作室宣布，經典動畫系列「怪獸電力公司」（Monsters, Inc.）將迎來第三部電影，童年回憶再度活躍銀幕。根據「華爾街日報」報導，皮克斯已悄悄展開「怪獸電力公司3」電影製作，不過導演人選及劇情時間線仍保密。

首集「怪獸電力公司」於2001年上映，由皮克斯創意長Pete Docter執導，並由約翰古德曼（John Goodman）與比利克里斯托（Billy Crystal）配音主角毛怪與大眼仔。電影設定在怪獸城市，怪獸必須嚇小孩來供電，創意十足的世界觀讓首集全球票房高達5.28億美元。

2013年推出的前傳「怪獸大學」（Monsters University），講述毛怪與大眼仔的大學時期，全球票房更衝上7.435億美元，甚至超越首集成績。之後還推出影集「怪獸職場求生記」（Monsters at Work），在串流平台播出兩季。

除了「怪獸電力公司3」，皮克斯近年還有多部續集陸續登場，包含今年6月上映的「玩具總動員5」，將讓巴斯光年與胡迪對抗智慧平板；「超人特工隊3」（The Incredibles 3）則預計2028年上映，「可可夜總會」續集預計2029年登場。至於皮克斯最新原創電影「狸想世界」（Hoppers），首映預售票房達320萬美元，預估首周末在北美4000家戲院可進帳350至400萬美元。