我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／張育成2局敲出陽春砲 中華隊1：0領先南韓

經典賽／台韓大戰中華隊打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

等了13年 毛怪、大眼仔「怪獸電力公司3」合體回憶殺 粉絲嗨翻

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「怪獸電力公司」的動畫主角毛怪、大眼仔至今深受歡迎。（美聯社）
「怪獸電力公司」的動畫主角毛怪、大眼仔至今深受歡迎。（美聯社）

皮克斯動畫工作室宣布，經典動畫系列「怪獸電力公司」（Monsters, Inc.）將迎來第三部電影，童年回憶再度活躍銀幕。根據「華爾街日報」報導，皮克斯已悄悄展開「怪獸電力公司3」電影製作，不過導演人選及劇情時間線仍保密。

首集「怪獸電力公司」於2001年上映，由皮克斯創意長Pete Docter執導，並由約翰古德曼（John Goodman）與比利克里斯托（Billy Crystal）配音主角毛怪與大眼仔。電影設定在怪獸城市，怪獸必須嚇小孩來供電，創意十足的世界觀讓首集全球票房高達5.28億美元。

2013年推出的前傳「怪獸大學」（Monsters University），講述毛怪與大眼仔的大學時期，全球票房更衝上7.435億美元，甚至超越首集成績。之後還推出影集「怪獸職場求生記」（Monsters at Work），在串流平台播出兩季。

除了「怪獸電力公司3」，皮克斯近年還有多部續集陸續登場，包含今年6月上映的「玩具總動員5」，將讓巴斯光年與胡迪對抗智慧平板；「超人特工隊3」（The Incredibles 3）則預計2028年上映，「可可夜總會」續集預計2029年登場。至於皮克斯最新原創電影「狸想世界」（Hoppers），首映預售票房達320萬美元，預估首周末在北美4000家戲院可進帳350至400萬美元。

世報陪您半世紀

上一則

李蒨蓉結婚22年「老公認想離婚上千次」 她氣炸：你以為你是誰

下一則

「甄嬛傳」皇后娘娘逆齡超美 52歲蔡少芬真實狀態曝光

延伸閱讀

魔戒名導彼得傑克森 獲坎城影展「榮譽金棕櫚獎」

魔戒名導彼得傑克森 獲坎城影展「榮譽金棕櫚獎」
「飛馳人生3」全球票房超越阿凡達 韓寒晉升百億導演

「飛馳人生3」全球票房超越阿凡達 韓寒晉升百億導演
坎城影展揭榮譽金棕櫚得主 「魔戒」導演獲殊榮

坎城影展揭榮譽金棕櫚得主 「魔戒」導演獲殊榮
梅姨驚喜獻聲「狸想世界」 對河狸感興趣爽快答應

梅姨驚喜獻聲「狸想世界」 對河狸感興趣爽快答應

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣
婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚
川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍

川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍