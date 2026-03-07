烹飪秀挨批「尷尬又俗氣」被停播 Netflix與梅根合作全沒了

我的頻道

記者陳穎／即時報導
梅根馬可在「愛你的梅根」大秀廚藝。（美聯社）
梅根馬可在「愛你的梅根」大秀廚藝。（美聯社）

英國哈利王子的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根馬可(Meghan Markle)再度與合作夥伴出現變化。有報導指，她已與串流平台Netflix結束品牌合作關係，並將全面接管自己的生活品牌As Ever，此舉距離Netflix取消她的生活風格節目僅短短兩個月。

梅根去年宣布與Netflix合作作推出新一季生活節目「愛你的梅根」(With Love, Meghan)，同時讓Netflix取得「As Ever」品牌股份。該品牌主打生活風格商品，包括果醬、粉紅酒以及花朵糖粒等產品。消息人士透露，梅根認為 Netflix在品牌發展上「過於保守」，她希望能讓品牌「走向全球」，並相信自己的品牌「可以獨立運作」。因此她決定收回完全控制權，讓「As Ever」單飛。

然而，雙方合作結束的時間點相當敏感。因為就在兩個月前，Netflix才宣布砍掉「愛你的梅根」，該節目共推出兩季。去年播出的聖誕特別節目更遭到評論界猛烈批評，有影評直指節目「與現實脫節」，甚至形容內容「尷尬又俗氣」。

「每日郵報」評論員更直接給節目「0顆星」，直言節目讓人「難以喜歡」，批評梅根缺乏自我覺察，整體呈現顯得過於矯情。

另一方面，梅根與丈夫哈利王子的影視合作計畫也傳出卡關。兩人透過製作公司Archewell Productions開發多個 Netflix作品，其中包括改編自卡莉．福頓(Carley Fortune)暢銷小說「Meet Me at the Lake」的電影。雖然Netflix以約290萬美元買下改編權，但三年過去仍未確定導演與演員，據悉仍停留在開發階段。知情人士甚至直言：「在Netflix開發三年還沒進展，並不是好消息。」

