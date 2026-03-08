我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

以軍暗殺都脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

酒駕被逮 布蘭妮疑又涉毒恐陷牢獄災 經紀人：不可原諒

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小甜甜布蘭妮不僅酒駕，還疑似攜帶毒品。（路透）
小甜甜布蘭妮不僅酒駕，還疑似攜帶毒品。（路透）

流行天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）因酒後駕車（DUI）遭到逮捕。不過有消息指出，她不僅酒駕，在被逮捕時還被發現身上有來路不明的藥丸，且該藥丸成分為「安非他命」，若檢測結果屬實，那小甜甜布蘭妮將面臨牢獄之災。

根據外媒「TMZ」報導指出，小甜甜布蘭妮身上的被發現持有名為「Adderall」的藥丸，該藥丸是一種處方興奮劑，主要成分為苯丙胺（安非他命）與右旋苯丙胺，用於治療 ADHD（注意力不足過動症）和發作性睡病。它能提高專注力、警覺性並減少衝動。

據了解，該藥丸是小甜甜布蘭妮近期前往墨西哥時取得，消息人士表示，布蘭妮經常前往墨西哥的其中一個原因，就是為了取得這種藥物。而據了解，在墨西哥取得的某些藥物，有時會被混入吩坦尼（fentanyl）、古柯鹼（cocaine）、甲基安非他命（meth） 或其他物質。

此次是小甜甜布蘭妮首次因酒駕被捕，一般而言，法官通常不會因此判處入獄。然而，如果檢測結果顯示她體內含有高濃度的麻醉性藥物，法官仍擁有裁量權，可能下令讓違法者入獄服刑。

對此，小甜甜布蘭妮的經紀人也回應指出：「這是一件令人遺憾且完全不可原諒的事件。布蘭妮將會採取正確的行動並遵守法律，也希望這能成為她人生中早該出現改變的第一步。在這段艱難時期，我們希望她能獲得所需要的幫助與支持。」

世報陪您半世紀

墨西哥 酒駕 布蘭妮

上一則

才為春晚增肥6公斤 胡兵3天就瘦回來 極端減肥法曝光

下一則

復出無望？趙薇發文：無所謂，一切都會過去…

延伸閱讀

🎞️小甜甜布蘭妮因涉嫌酒駕遭逮捕…今日5件事

🎞️小甜甜布蘭妮因涉嫌酒駕遭逮捕…今日5件事
小甜甜布蘭妮又出事…酒駕被捕 遭加州警「上銬押走」

小甜甜布蘭妮又出事…酒駕被捕 遭加州警「上銬押走」
因流產被控謀殺入獄2年 內州婦與州府10萬和解

因流產被控謀殺入獄2年 內州婦與州府10萬和解
酒後毆傷人裁定出爐「變形金剛」男星西亞李畢福勒戒酒毒

酒後毆傷人裁定出爐「變形金剛」男星西亞李畢福勒戒酒毒

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚