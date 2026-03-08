「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
好萊塢當紅炸子雞「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）失言挨轟，更點燃了藝文界怒火。

據「噓！星聞」報導，甜茶日前與影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）在德州大學對談，討論電影產業如何維持影院生命力時，突然提到芭蕾與歌劇，他當時直說：「我不想在芭蕾或歌劇領域工作，或者那種你知道的，那種讓人覺得『嘿，快救救這項藝術吧』的東西，儘管現在好像已經沒人在乎這些了。」

雖然甜茶又以輕鬆語氣補上：「但我對芭蕾跟歌劇的人絕對是充滿敬意的啦！」圓場，並自嘲「我剛剛大概掉了14美分的票房，莫名其妙開了一槍」，但這段話早已引起專業人士強烈反彈。據「Vulture」引述，葛萊美獎得主、歌劇家伊莎貝爾倫納德（Isabel Leonard）憤怒回應，對這位如此成功的演員竟有如此「目光短淺且拙劣」的藝術觀感到震驚，痛批甜茶身為藝人卻對同行放冷箭，顯示其格調堪憂。

不僅歌劇界不滿，巴西芭蕾舞者維克多凱塞塔（Victor Caixeta）也回嗆，芭蕾與歌劇已傳承數百年，「讓我們看看你的電影在300年後還會不會有人看。」此外，知名編舞家、泰勒絲巡演舞者凱姆桑德斯（Kam Saunders）也僅以一個「Yikes（尷尬、噁心）」表達失望。

甜茶正憑藉新作「馬蒂至尊」（Marty Supreme）強勢衝刺奧斯卡影帝，在這關鍵時刻爆發失言風波，是否會影響其在評審心中的形象，仍有待觀察。

另一方面，熱愛運動的「甜茶」近日被發現現身東京巨蛋，觀賞萬眾矚目的世界棒球經典賽「台日對決」，不少網友驚呼「甜茶你怎麼在現場」。

