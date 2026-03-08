從小巫師到百老匯… 馬份與哈利世紀擁抱 好友誼粉絲感動

湯姆費爾頓(右)力挺好友丹尼爾(左)的舞台劇。（取材自Instagram）

即使電影系列早已完結，霍格華茲的魔法情緣依然在現實中延續！在電影「哈利 波特" rel="172410">哈利波特 」（Harry Potter）系列中飾演「跩哥馬份」成名的湯姆費爾頓（Tom Felton），日前在Instagram驚喜曬出與「哈利」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）的合照。兩人在百老匯 後台深情相擁，瞬間引起網友熱議。

據「噓！星聞」報導，湯姆費爾頓（Tom Felton）近日親自到場，支持36歲老友丹尼爾的新戲「每一件美好的事」（Every Brilliant Thing）。湯姆不只曬出現今兩人的成熟合照，更感性翻出24年前「哈利波特」時期的稚嫩舊照，並寫下：「從掃帚到百老匯（Broomsticks to Broadway）」，象徵兩人從當年的小巫師，如今都已蛻變為實力派劇場演員。

根據美媒「People」報導，這對「戲中宿敵」其實私交情甚篤。湯姆費爾頓2025年在東尼獎紅毯上受訪，便透露初次挑戰百老匯時，經驗豐富的丹尼爾就像老大哥一樣給予他許多建議與支持。

事實上，兩人早已在劇場界闖出一片天。根據劇場資料統計，丹尼爾雷德克里夫轉型極其成功，他在2024年憑藉「歡樂歲月」（Merrily We Roll Along）勇奪東尼獎「最佳音樂劇男配角」，並曾出演「戀馬狂」（Equus）、「成功之路」等多部名劇。而湯姆費爾頓也不遑多讓，根據「Playbill」報導，他在2022年於倫敦西區以「2:22 A Ghost Story」完成舞台劇首秀，近期更在百老匯版「哈利波特：被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child）中，首度以「元老成員」身分回歸飾演成年馬份，創下該劇單周最高票房紀錄。

而網友看到兩人合照，紛紛激動表示：「我真的哭了」、「最棒的重聚，沒有之一。」、「真高興你們重聚」、「真為你們高興」，演員間深厚情誼讓喜愛「哈利波特」的粉絲們再次感受到了魔法世界的溫暖。