我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

以軍暗殺都脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

從小巫師到百老匯… 馬份與哈利世紀擁抱 好友誼粉絲感動

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
湯姆費爾頓(右)力挺好友丹尼爾(左)的舞台劇。（取材自Instagram）
湯姆費爾頓(右)力挺好友丹尼爾(左)的舞台劇。（取材自Instagram）

即使電影系列早已完結，霍格華茲的魔法情緣依然在現實中延續！在電影「哈利波特" rel="172410">哈利波特」（Harry Potter）系列中飾演「跩哥馬份」成名的湯姆費爾頓（Tom Felton），日前在Instagram驚喜曬出與「哈利」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）的合照。兩人在百老匯後台深情相擁，瞬間引起網友熱議。

據「噓！星聞」報導，湯姆費爾頓（Tom Felton）近日親自到場，支持36歲老友丹尼爾的新戲「每一件美好的事」（Every Brilliant Thing）。湯姆不只曬出現今兩人的成熟合照，更感性翻出24年前「哈利波特」時期的稚嫩舊照，並寫下：「從掃帚到百老匯（Broomsticks to Broadway）」，象徵兩人從當年的小巫師，如今都已蛻變為實力派劇場演員。

根據美媒「People」報導，這對「戲中宿敵」其實私交情甚篤。湯姆費爾頓2025年在東尼獎紅毯上受訪，便透露初次挑戰百老匯時，經驗豐富的丹尼爾就像老大哥一樣給予他許多建議與支持。

事實上，兩人早已在劇場界闖出一片天。根據劇場資料統計，丹尼爾雷德克里夫轉型極其成功，他在2024年憑藉「歡樂歲月」（Merrily We Roll Along）勇奪東尼獎「最佳音樂劇男配角」，並曾出演「戀馬狂」（Equus）、「成功之路」等多部名劇。而湯姆費爾頓也不遑多讓，根據「Playbill」報導，他在2022年於倫敦西區以「2:22 A Ghost Story」完成舞台劇首秀，近期更在百老匯版「哈利波特：被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child）中，首度以「元老成員」身分回歸飾演成年馬份，創下該劇單周最高票房紀錄。

而網友看到兩人合照，紛紛激動表示：「我真的哭了」、「最棒的重聚，沒有之一。」、「真高興你們重聚」、「真為你們高興」，演員間深厚情誼讓喜愛「哈利波特」的粉絲們再次感受到了魔法世界的溫暖。

世報陪您半世紀

哈利波特 百老匯 哈利

上一則

「逐玉」假洞房好羞 張凌赫曖昧喊「把我衣服脫了」

下一則

花朵「錯位」成天然頭紗 楊冪被讚：絕美女神降臨

延伸閱讀

「極限返航」惠勒罕見獨唱 讚萊恩葛斯林帥又風趣

「極限返航」惠勒罕見獨唱 讚萊恩葛斯林帥又風趣
自傳揭被父拋棄、家暴、抗癌…雅柏蓋特「有著憂傷眼睛」

自傳揭被父拋棄、家暴、抗癌…雅柏蓋特「有著憂傷眼睛」
冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張
演員獎紅毯╱「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德和千黛亞 被爆已完婚

演員獎紅毯╱「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德和千黛亞 被爆已完婚

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚