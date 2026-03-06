「極限返航」惠勒罕見獨唱 讚萊恩葛斯林帥又風趣

桑德拉惠勒大讚萊恩葛斯林帥氣又風趣。（圖／索尼提供）

甫拿下柏林影展影后的德國女星桑德拉惠勒（Sandra Hüller），與萊恩葛斯林（Ryan Gosling）合演新片「極限返航」（Project Hail Mary），日前她受訪時透露，能和萊恩葛斯林合作是一件令人難以置信的榮幸。

萊恩葛斯林除了主演外還擔任電影監製角色，桑德拉惠勒透露，萊恩葛斯林在片場讓一切都變得非常輕鬆，「即使是像我這樣第一次參與如此大型製作的新手，也能融入其中，去探索片中的關係究竟是什麼，以及該如何詮釋這樣的角色」。

桑德拉惠勒笑說，拍攝「極限返航」最大的挑戰，是要在萊恩葛斯林旁邊保持嚴肅的表情，並非對方太過英俊，而是因為他太好笑了：「當你在一場戲裡有明確目標時，你真的必須專注，才能達成那個目標。但他總是會在互動時不斷地去挑戰你，不過當然，他是個大帥哥，這無庸置疑。」

片中桑德拉惠勒罕見開金嗓「獨唱」，她透露，其實那場戲是臨時在一夜之間加入的：「當時我沒有太多時間準備，因為必須在非常短的時間內找到一首歌，最後我想到哈利史泰爾斯（Harry Styles）的「Sign of the Times」，因為歌詞和這部電影所談論的主題有很多關聯。」她更沒好氣得直說：「我想這絕對是萊恩（萊恩葛斯林）的點子。」

「極限返航」描述一段與外星生物建立友誼並共同完成任務的故事，桑德拉惠勒坦言，自己是相信外星人存在的：「如果說這個宇宙中只有我們存在，那才是相當瘋狂的想法。」她笑說，若和片中的萊恩葛斯林一樣擁有一位外星好友，她也不會有過於特別的對待：「我覺得它就和我們一樣，我會和它做平常與朋友做的事情，去大自然走走，然後聽音樂、看電影。」

最後，桑德拉惠勒認為，「極限返航」是一種已經很久沒有出現過的類型電影，在各個層面上都非常美、非常動人，「你會感受到人類所能擁有的各種情緒，它既刺激，也能讓人學到很多事情」。

電影「極限返航」劇情描述國中科學老師萊倫格雷斯，在一艘距離地球好幾光年的太空船上醒來，卻對自己的身分和來到這裡的原因一無所知。隨著記憶逐漸恢復，他開始揭開任務的真相，解開一種神祕物質導致太陽衰亡的謎團。在無邊無際的宇宙孤獨中，他意外與另一個外星生命建立聯繫，這段意想不到的友誼成為他完成任務的關鍵。