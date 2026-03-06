魔戒名導彼得傑克森 獲坎城影展「榮譽金棕櫚獎」

「魔戒」名導彼得傑克森將於今年坎城影展獲頒象徵終身成就的「榮譽金棕櫚」。（路透）

2026第79屆坎城影展 將於開幕典禮上頒發象徵終身成就的「榮譽金棕櫚」，今年將由3屆奧斯卡得主，曾執導「魔戒（The Lord of the Rings）三部曲」享譽全球的紐西蘭導演彼得傑克森（Peter Jackson）獲得。

彼得傑克森與坎城影展淵源深厚。他回憶，1988年曾帶著首部長片「Bad Taste」參加坎城影展市場展；到了2001年，他又在坎城放映「魔戒首部曲：魔戒現身」的試映片段。這些經歷對他而言，都是電影生涯中重要的里程碑。

他也表示，能在坎城獲頒榮譽金棕櫚，是職業生涯最重要的榮耀之一。「坎城一直在我電影旅程中占有特殊地位。這個影展長期鼓勵大膽且具遠見的創作，我非常感謝坎城影展，讓我能與許多啟發過我的電影人與藝術家並列。」

坎城影展官方指出，此次授予榮譽金棕櫚，旨在肯定彼得傑克森長年在電影創作上的卓越貢獻。他在創作中成功融合好萊塢 大型商業電影的格局與作者電影精神，並以出色的藝術視野與技術膽識，打造出風格鮮明的作品。

坎城影展主席艾莉絲諾布洛克（Iris Knobloch）表示，影展很榮幸能向這位「創意源源不絕的電影人」致敬，並指出彼得傑克森讓英雄奇幻類型電影獲得更高的藝術地位。影展總監泰瑞弗雷莫（Thierry Frémaux）則形容，電影史幾乎可以畫分為「彼得傑克森之前」與「彼得傑克森之後」，他以氣勢磅礡、超越想像的影像規模，重新定義了電影的壯觀場面。

弗雷莫進一步指出，傑克森不僅是技術卓越的電影製作者，更是一位出色的說故事者，同時也是難以預測的創作者，「誰也不知道他下一個要開創的宇宙會是什麼」。

事實上，2001年5月，傑克森曾在坎城海濱大道公開放映長達26分鐘的「魔戒首部曲：魔戒現身」（The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring）片段。當時距離電影全球上映仍有數個月，這場展示一度引發外界質疑，但最終成功激發觀眾期待，也為這個日後成為影史最成功奇幻系列之一的作品鋪路。

第79屆坎城影展預計於5月12日至23日舉行，今年評審團主席將由南韓名導朴贊郁出任，正式入選片單則將在4月9日於巴黎公布。