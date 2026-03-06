我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

時裝周驚豔… 67歲蜜雪兒菲佛凍齡現身 粉絲紛讚：美麗如昔

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好萊塢資深女星蜜雪兒菲佛現年67歲仍風采依舊，凍齡外貌引發熱烈討論；圖為她3日抵達巴黎，出席聖羅蘭秋冬女裝系列發表會。（美聯社）
好萊塢資深女星蜜雪兒菲佛現年67歲仍風采依舊，凍齡外貌引發熱烈討論；圖為她3日抵達巴黎，出席聖羅蘭秋冬女裝系列發表會。（美聯社）

好萊塢資深女星蜜雪兒菲佛(Michelle Pfeiffer)已過花甲之年，現年67歲仍風采依舊。菲佛近日接連在巴黎時裝周與新影集「麥迪遜河谷」(The Madison，暫譯)首映活動亮相，優雅造型與凍齡外貌引發熱烈討論，不少網友形容她「依舊美麗動人」。

菲佛日前出席巴黎時裝周的聖羅蘭(Yves Saint Laurent)女裝秀，她身穿YSL服裝亮相，以黑色西裝外套搭配同色長褲，袖口隨性捲至手肘，並以尖頭綠色高跟鞋與金色手環點綴造型，內搭透膚襯衫，整體造型俐落又優雅。

菲佛隨後在Instagram分享活動照片，寫道：「精彩絕倫的秀，感謝邀請我共襄盛舉」，文中標註YSL品牌與創意總監瓦卡雷洛(Anthony Vaccarello)。

菲佛的貼文曝光後，迅速吸引大批粉絲留言稱讚。一名網友寫道，「我覺得她真的非常美麗，上天保佑她，也祝福這位擁有精彩演藝職涯的女演員。」

不少人稱讚菲佛的美貌，紛紛留言寫道「依舊美麗」、「一如既往地美艷動人」、「還是難以置信地美麗」等。

菲佛隔天出席她主演的新影集「麥迪遜河谷」在英國舉行的首映活動，她當晚穿著一席黑色德拉倫塔(Oscar de la Renta)設計的洋裝，裙身鑲滿珍珠綴飾，搭配相應的珍珠耳環、戒指與黑色高跟鞋，整體造型高貴、典雅；活動期間，菲佛與多名演員合影，包括多才多藝的寇特羅素(Kurt Russell)。

菲佛Instagram分享紅毯影音內容，寫道：「在我最喜歡的地方之一度過美好的夜晚，慶祝麥迪遜河谷」。

「麥迪遜河谷」是熱門影集「黃石公園」(Yellowstone)的衍生作品，講述紐約的一家人搬到蒙大拿州麥迪遜河谷後，面對悲傷、家庭關係與人際連結的歷程。官方劇情簡介指出，該劇透過「深刻的家庭故事，呈現愛情與人生的韌性」。

菲佛在「麥迪遜河谷」中飾演家族核心人物史黛西‧克萊本(Stacy Clyburn)，她被形容為主角家庭的「心臟」，其他演員包括羅素飾演的普雷斯頓‧克萊本(Preston Clyburn)，以及福克斯(Matthew Fox)、派屈克J亞當斯(Patrick J. Adams)、碧兒加勒特(Beau Garrett)等人同台飆戲。

世報陪您半世紀

黃石公園

上一則

機上留遺言…陳浩民逃離杜拜 航班在空中曾與導彈擦肩過

下一則

告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服

延伸閱讀

「蜜桃」李麗珍60歲 凍齡驚豔小紅書

「蜜桃」李麗珍60歲 凍齡驚豔小紅書
黛咪摩爾暴瘦到臉變形 禮服被笑「像火龍果肉」

黛咪摩爾暴瘦到臉變形 禮服被笑「像火龍果肉」
42歲陳妍希深U「同框李鐘奭」網讚凍齡好像滿40減20

42歲陳妍希深U「同框李鐘奭」網讚凍齡好像滿40減20
布蘭妮在家中熱舞 詭異眼神讓人發毛 露點嚇壞老粉

布蘭妮在家中熱舞 詭異眼神讓人發毛 露點嚇壞老粉

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
楊幂在米蘭時裝周。（取材自微博）

楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

2026-02-28 01:30

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點