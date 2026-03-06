時裝周驚豔… 67歲蜜雪兒菲佛凍齡現身 粉絲紛讚：美麗如昔

好萊塢資深女星蜜雪兒菲佛現年67歲仍風采依舊，凍齡外貌引發熱烈討論；圖為她3日抵達巴黎，出席聖羅蘭秋冬女裝系列發表會。（美聯社）

好萊塢資深女星蜜雪兒菲佛(Michelle Pfeiffer)已過花甲之年，現年67歲仍風采依舊。菲佛近日接連在巴黎時裝周與新影集「麥迪遜河谷」(The Madison，暫譯)首映活動亮相，優雅造型與凍齡外貌引發熱烈討論，不少網友形容她「依舊美麗動人」。

菲佛日前出席巴黎時裝周的聖羅蘭(Yves Saint Laurent)女裝秀，她身穿YSL服裝亮相，以黑色西裝外套搭配同色長褲，袖口隨性捲至手肘，並以尖頭綠色高跟鞋與金色手環點綴造型，內搭透膚襯衫，整體造型俐落又優雅。

菲佛隨後在Instagram分享活動照片，寫道：「精彩絕倫的秀，感謝邀請我共襄盛舉」，文中標註YSL品牌與創意總監瓦卡雷洛(Anthony Vaccarello)。

菲佛的貼文曝光後，迅速吸引大批粉絲留言稱讚。一名網友寫道，「我覺得她真的非常美麗，上天保佑她，也祝福這位擁有精彩演藝職涯的女演員。」

不少人稱讚菲佛的美貌，紛紛留言寫道「依舊美麗」、「一如既往地美艷動人」、「還是難以置信地美麗」等。

菲佛隔天出席她主演的新影集「麥迪遜河谷」在英國舉行的首映活動，她當晚穿著一席黑色德拉倫塔(Oscar de la Renta)設計的洋裝，裙身鑲滿珍珠綴飾，搭配相應的珍珠耳環、戒指與黑色高跟鞋，整體造型高貴、典雅；活動期間，菲佛與多名演員合影，包括多才多藝的寇特羅素(Kurt Russell)。

菲佛Instagram分享紅毯影音內容，寫道：「在我最喜歡的地方之一度過美好的夜晚，慶祝麥迪遜河谷」。

「麥迪遜河谷」是熱門影集「黃石公園 」(Yellowstone)的衍生作品，講述紐約的一家人搬到蒙大拿州麥迪遜河谷後，面對悲傷、家庭關係與人際連結的歷程。官方劇情簡介指出，該劇透過「深刻的家庭故事，呈現愛情與人生的韌性」。

菲佛在「麥迪遜河谷」中飾演家族核心人物史黛西‧克萊本(Stacy Clyburn)，她被形容為主角家庭的「心臟」，其他演員包括羅素飾演的普雷斯頓‧克萊本(Preston Clyburn)，以及福克斯(Matthew Fox)、派屈克J亞當斯(Patrick J. Adams)、碧兒加勒特(Beau Garrett)等人同台飆戲。