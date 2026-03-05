自傳揭被父拋棄、家暴、抗癌…雅柏蓋特「有著憂傷眼睛」

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
克麗絲汀娜雅柏蓋特曾於2022年11月14日，在洛杉磯好萊塢星光大道上獲頒星形獎章的儀式上留影。(美聯社)
克麗絲汀娜雅柏蓋特曾於2022年11月14日，在洛杉磯好萊塢星光大道上獲頒星形獎章的儀式上留影。(美聯社)

1980年代末期以電視情境喜劇影集「凡夫俗妻妙寶貝」 (Married... with Children)走紅的好萊塢女星克麗絲汀娜雅柏蓋特(Christina Applegate)出版自傳「有著憂傷眼睛的你：回憶錄」(You with the Sad Eyes：A Memoir，暫譯)一書，自爆童年創傷、家暴受害者以及長年與病魔對抗等人生經歷，吸引粉絲關注。

根據美聯社報導，雅柏蓋特自傳訂於本月10日上市，該書鉅細靡遺記錄下其私生活與事業起伏跌宕過程，她在受訪時直言：「我的話就是從我嘴巴說出來，就是這樣，我能感覺它們從我腦海湧現，我就不再修改內容了。」

現年54歲的雅柏蓋特回顧童年被父親拋棄、在家暴充斥的家庭長大、成年後成為家暴受害者、身為人母、戰勝癌症以及現在與多發性硬化症抗爭等種種經歷，雅柏蓋特坦承：「回顧我的人生，就像我經歷過的許多美好事情一樣，總是伴隨著黑暗，被隨後的悲劇和創傷所掩蓋。」

因此雅柏蓋特透過該書自爆長期與身材體重對抗的心歷路程： 「我以前根本不知道自己對任何人有吸引力，說實話，我一直不知道該如何面對自己，明明(事業)很成功卻又很討厭自己。」

其實雅柏蓋特在演藝圈初登場也與其他藝人截然不同，1972年出生僅三個月的她就在電視劇Days of Our Lives飾演一個小男嬰，成年後也曾在熱門影集「六人行」(Friends)客串，精湛的演出摘下艾美獎，並以百老匯音樂劇「Sweet Charity」獲得東尼獎(Tony Award)提名，並曾四度入圍金球獎， 2009年入選「時人」(People)雜誌「世界上最美麗的人」名單。但他最為人熟知的角色，還是在「凡夫俗妻妙寶貝」中飾演身材火辣卻腦袋空空的女兒。

三年前，雅柏蓋特錄下約100個小時音檔，著手撰寫回憶錄，如今在床頭櫃上放著自己的回憶錄，為自己的坦誠不諱感到自豪，但也忐忑不安透露：「我總是會忍不住問自己，你為什麼要那麼說？你為什麼要那麼做？結果書就擺在眼前。」

女星克麗絲汀娜雅柏蓋特自傳「有著憂傷眼睛的你：回憶錄」封面。(美聯社)
女星克麗絲汀娜雅柏蓋特自傳「有著憂傷眼睛的你：回憶錄」封面。(美聯社)

