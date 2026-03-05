梅姨驚喜獻聲「狸想世界」 對河狸感興趣爽快答應

動畫電影「狸想世界」帶領觀眾走進河狸既美麗又狂野的生態世界。(圖／迪士尼提供)

「河狸認真起來，連牠自己都會怕！」作為世界第二大的囓齒動物，河狸向來被譽為「自然界的水壩工程師」，一旦下定決心築壩造家，幾乎無人能擋。以動物題材動畫聞名的皮克斯，全新動畫電影「狸想世界」(Hoppers)終於揭開神秘面紗，更請來奧斯卡影后梅莉史翠普(Meryl Streep)驚喜獻聲，為片中昆蟲女王配音。雖然角色戲分不多，卻成為她難得的動畫配音作品之一，也為電影增添話題。

「狸想世界」帶領觀眾走進河狸既美麗又狂野的生態世界。電影由曾創作「熊熊遇見你」(We Bare Bears)的華裔動畫師丹尼爾·鍾(Daniel Chong)執導，並由「超人特攻隊2」(Incredibles 2)製片妮可・派藍迪斯・葛蘭達(Nicole Paradis Grindle)操刀製作，以充滿皮克斯特色的創新視角，揭開動物王國的神祕面紗。

故事圍繞女主角梅寶展開。身為熱情動物愛好者的她，對童年時與祖母常去的寧靜森林懷抱深厚情感，那片森林是她心中唯一能獲得平靜的所在。然而，她震驚得知市長為了連任，計畫興建高速公路穿越林地。面對家園即將消失的危機，梅寶決心挺身而出。

在尋求對策過程中，她發現大學教授團隊研發出一項突破性科技——能將人類意識轉移至仿真機器動物體內，與野生動物直接溝通。梅寶決定鋌而走險，將自己的意識「上身」至機器河狸體內，親自潛入動物世界展開行動。化身河狸後，梅寶見識到動物王國的奇妙景象，也結識一群性格鮮明的新朋友，包括圓滾滾、豪爽又自信的喬治國王池塘領袖、哺乳類之王。在喬治國王的協助下，她試圖團結動物王國，展開一場瘋狂又出乎意料的喜劇冒險。

製作團隊在研究河狸生態的過程中，也深深被牠們征服。「河狸能以獨特方式維繫生態平衡，而且超級可愛。牠們只是做自己，就能對棲地帶來驚人的改變。」丹尼爾·鍾表示，正因如此，他們更確信這些小傢伙值得成為主角。

為了讓角色更鮮活，配音卡司的選擇格外講究。導演直言，選角唯一標準就是「一定要好笑」。本片集結派珀·柯達(Piper Curda)為梅寶配音、鮑比·莫尼漢(Bobby Moynihan)聲演喬治國王、喬·漢姆(Jonathan Hamm)詮釋市長代言人，以及梅莉·史翠普化身氣勢十足的昆蟲女王。導演透露：「昆蟲女王一出場就必須充滿權威與氣場，除了梅莉史翠普，我們幾乎想不到其他人選。」所幸影后本身對河狸題材也頗感興趣，爽快答應演出。

談起合作過程，丹尼爾·鍾笑說原本擔心與影后共事會壓力山大，沒想到對方相當親切隨和，「她帶著玩心投入創作，願意嘗試不同聲線與演繹方式。你真的能看見一位大師在工作。」他也稱讚，喜劇節奏對梅莉·史翠普而言自然流暢，讓人感受到她樂在其中。