珍妮佛嘉納憶經典作「30姑娘一朵花」：讓孩子很尷尬

「30姑娘一朵花」是珍妮佛嘉納年輕時的代表作，但這部片卻讓她的孩子在成長過程中「備感」壓力 。（取材自IMDb）

好萊塢女星珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)近日在凱莉克爾絲(Kylie Kelce)的播客節目「說實話」(Not Gonna Lie，暫譯)分享演藝生涯中經典角色對家庭生活的影響。這位53歲的影星坦言，雖然大眾熱愛她的代表作「30姑娘一朵花」(13 Going On 30)，但這部電影卻讓她的孩子在成長過程中「備感」壓力 。

「福斯數位新聞」(Fox News Digital)報導，嘉納透露，當孩子們13歲左右參加生日聚會或過夜派對時，家長們常以為播放這部電影會很有趣，結果卻適得其反，「首先，我的孩子們感到尷尬至極(mortified)，」她說，「其次，看到我在銀幕上難過或墜入愛河，讓他們很不舒服，簡直是難為情(cringe)。」她並笑稱，孩子們甚至會以此為藉口打電話回家求救，謊稱頭痛想早點離開派對。

儘管孩子不領情，嘉納本人對「30姑娘一朵花」中的角色林克(Jenna Rink)評價極高，將其列為心目中角色的前兩名，但若論及第一名，嘉納認為非影集「雙面女間諜」(Alias)中的雪梨碧絲朵(Sydney Bristow)莫屬。她說，這個角色「改變了我的人生」，不僅因為觀眾的喜愛，更因為它帶給她自信與自我認同。她自認過去自己一直給人「鄰家女孩」的形象，缺乏氣場，但雪梨讓她找到屬於自己的自信風格。

嘉納於2001年至2006年間主演「雙面女間諜」五季，期間獲得四次艾美獎 (Emmy Awards)提名並贏得金球獎 。劇中她飾演一名中情局(CIA )國際間諜，因此需學習多國語言台詞並親自完成大量特技動作，包括鋼絲懸吊、高樓跳躍與近身格鬥。

她表示，「雙面女間諜」宛如「演技訓練營」，但讓她學到許多技巧，這些經驗如今在Apple TV+影集「殘句線索」(The Last Thing He Told Me)派上用場。她坦言自己並不精通法語，觀眾很快就會發現這點，但她強調，「我懂得如何刻苦努力，用另一種語言背好台詞，對此我心存感激。」