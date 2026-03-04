我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

珍妮佛嘉納憶經典作「30姑娘一朵花」：讓孩子很尷尬

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「30姑娘一朵花」是珍妮佛嘉納年輕時的代表作，但這部片卻讓她的孩子在成長過程中「備感」壓力 。（取材自IMDb）
「30姑娘一朵花」是珍妮佛嘉納年輕時的代表作，但這部片卻讓她的孩子在成長過程中「備感」壓力 。（取材自IMDb）

好萊塢女星珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)近日在凱莉克爾絲(Kylie Kelce)的播客節目「說實話」(Not Gonna Lie，暫譯)分享演藝生涯中經典角色對家庭生活的影響。這位53歲的影星坦言，雖然大眾熱愛她的代表作「30姑娘一朵花」(13 Going On 30)，但這部電影卻讓她的孩子在成長過程中「備感」壓力 。

「福斯數位新聞」(Fox News Digital)報導，嘉納透露，當孩子們13歲左右參加生日聚會或過夜派對時，家長們常以為播放這部電影會很有趣，結果卻適得其反，「首先，我的孩子們感到尷尬至極(mortified)，」她說，「其次，看到我在銀幕上難過或墜入愛河，讓他們很不舒服，簡直是難為情(cringe)。」她並笑稱，孩子們甚至會以此為藉口打電話回家求救，謊稱頭痛想早點離開派對。

儘管孩子不領情，嘉納本人對「30姑娘一朵花」中的角色林克(Jenna Rink)評價極高，將其列為心目中角色的前兩名，但若論及第一名，嘉納認為非影集「雙面女間諜」(Alias)中的雪梨碧絲朵(Sydney Bristow)莫屬。她說，這個角色「改變了我的人生」，不僅因為觀眾的喜愛，更因為它帶給她自信與自我認同。她自認過去自己一直給人「鄰家女孩」的形象，缺乏氣場，但雪梨讓她找到屬於自己的自信風格。

嘉納於2001年至2006年間主演「雙面女間諜」五季，期間獲得四次艾美獎(Emmy Awards)提名並贏得金球獎。劇中她飾演一名中情局(CIA)國際間諜，因此需學習多國語言台詞並親自完成大量特技動作，包括鋼絲懸吊、高樓跳躍與近身格鬥。

她表示，「雙面女間諜」宛如「演技訓練營」，但讓她學到許多技巧，這些經驗如今在Apple TV+影集「殘句線索」(The Last Thing He Told Me)派上用場。她坦言自己並不精通法語，觀眾很快就會發現這點，但她強調，「我懂得如何刻苦努力，用另一種語言背好台詞，對此我心存感激。」

「30姑娘一朵花」是珍妮佛嘉納年輕時的代表作，但這部片卻讓她的孩子在成長過程中「...
「30姑娘一朵花」是珍妮佛嘉納年輕時的代表作，但這部片卻讓她的孩子在成長過程中「備感」壓力 。（路透資料照片）

世報陪您半世紀

CIA 金球獎 艾美獎

上一則

前任實名舉報薛之謙重婚 後竟改口「開玩笑」

下一則

「夜王」刷新多項紀錄 黃子華票房毒藥變靈藥

延伸閱讀

「陽光女子」陳意涵親揭墓誌銘 一輩子學閉嘴「拒絕演學生妹」

「陽光女子」陳意涵親揭墓誌銘 一輩子學閉嘴「拒絕演學生妹」
珍妮佛羅培茲票房連失利 切割前夫小班終止合作

珍妮佛羅培茲票房連失利 切割前夫小班終止合作
小布養子捨父姓 友人抱不平 控裘莉試圖「拆散家庭」

小布養子捨父姓 友人抱不平 控裘莉試圖「拆散家庭」
「想生了」？看黃子華裸身上鏡 鄭秀文直呼想流口水

「想生了」？看黃子華裸身上鏡 鄭秀文直呼想流口水

熱門新聞

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘