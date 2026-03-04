「鬼玩人」布魯斯坎貝爾自曝罹癌 取消公開行程

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
布魯斯坎貝爾曾經演過「鬼玩人」。（取材自IMDb）
「鬼玩人」(The Evil Dead)男星布魯斯坎貝爾(Bruce Campbell)宣布被診斷出患上一種「可治療但無法痊癒」的癌症，並將取消接下來的公開行程。

福斯新聞(Fox News)報導，坎貝爾在X平台上分享這個消息，「如果這讓大家感到震驚，我很抱歉，這對我來說也是如此。」

坎貝爾表示不會透露更多細節，會發這則聲明是因為他的工作上有些事情必須做出改變，例如出席活動、動漫展以及一般工作，都必須讓位給治療。他希望能利用這個夏季盡量康復，以便今年秋天帶著他的喜劇電影「爾尼與艾瑪」(Ernie & Emma，暫譯)進行巡迴宣傳。

坎貝爾接著表示不得不取消出席今年夏天的幾個動漫展，他深感遺憾，因為治療的需求與工作並不總是能夠兼顧。他也解釋並非為了博取同情或是尋求建議，「我只是想搶在消息散播前公開，以免出現假消息(肯定會出現的)。別擔心，我是個強悍的老硬漢，而且我有很棒的支持，所以我預計還會活很久。一如既往，你們是世界上最棒的影迷，希望很快能見到大家！」

這位男星最著名的作品是在1981年的經典作品「鬼玩人」中飾演艾許·威廉斯(Ash Williams)。除了恐怖片，坎貝爾還出演過多部影集，如1995年「大力士：傳奇旅程」(Hercules: The Legendary Journeys)和「西娜公主」(Xena: Warrior Princess)、2007年「特務黑名單」(Burn Notice)等。他也以頻繁與導演山姆雷米(Sam Raimi)合作並在其作品中客串而聞名，包括「蜘蛛人」(Spider-Man)系列電影。

坎貝爾提到的「爾尼與艾瑪」，是他自編自導自演的公路旅行療癒喜劇，於俄勒岡州拍攝，飾演一名喪偶的梨子推銷員為了撒下妻子的骨灰而展開一段旅程，日前已在當地首映。坎貝爾現住在該州的傑克遜維爾(Jacksonville)，與當地電影社群緊密合作。

俄勒岡州 蜘蛛人

