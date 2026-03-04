我的頻道

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

麥可傑克森已故17年… 傳記電影將上映 再陷性侵爭議

記者陳穎╱綜合報導
已故流行音樂天王麥可傑克森在2009年過世。(美聯社)
已故流行音樂天王麥可傑克森在2009年過世。(美聯社)

隨著已故流行音樂天王麥可傑克森(Michael Jackson)在2009年過世，他的傳記電影「麥可傑克森」（Michael）預計於4月上映，塵封多年的性侵爭議再度浮上檯面。一份最新訴狀近日遞交美國法院，內容震撼，也再度掀起國際輿論關注。

根據「Los Angeles Times」與「New York Post」報導，與麥可傑克森生前往來密切的卡西歐家族4名成員，向法院提交長達23頁的訴狀，指控麥可傑克森在他們未成年期間涉嫌誘騙、下藥及性侵，其中一人當時僅7歲。

卡西歐家族指出，麥可傑克森以贈送昂貴禮物、安排巡演隨行、提供名流生活體驗與情感依附等方式取得信任，並邀請他們共度感恩節、聖誕節與生日等重要節日。訴狀同時指稱，他曾向未成年子女展示色情影片與裸童照片，並以威脅方式要求保密。

麥可傑克森生前曾於1993年與2005年分別面臨性侵指控。1993年案件最終以民事和解收場；2005年則在加州法院經刑事審判後獲判無罪。此次訴訟文件也提到，卡西歐家族成員於2019年曾與麥可傑克森遺產管理方簽署保密協議，約定雙方關係不得對外揭露。

根據文件內容，該協議原訂由遺產管理方支付每人每年約69萬美元、為期5年作為補償。不過4名兄妹如今主張，當時是在不了解自身法律權益的情況下簽署文件，因此提起訴訟，要求重新審視協議效力。

對此，麥可傑克森遺產管理委員會代表律師馬帝辛格發表強硬聲明，駁斥指控並批評此案為「斂財手段」。他在接受「時人」雜誌訪問時指出，卡西歐家族過去25年來始終公開支持麥可傑克森，如今說法出現重大轉變，質疑其動機與時機。

法院已排定3月5日舉行後續聽證會。隨著電影上映在即，這起訴訟勢必再度掀起攻防，也讓麥可傑克森身後的評價與爭議，再次成為全球矚目焦點。

麥可傑克森一直因為「戀童」疑雲與爭議遭到抨擊。（路透）
麥可傑克森一直因為「戀童」疑雲與爭議遭到抨擊。（路透）

