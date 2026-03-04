AI假照流出 名導昆汀塔倫提諾被誤傳「伊朗空襲喪命」

好萊塢名導昆汀塔倫提諾驚傳烏龍死訊。（路透資料照片）

近日網路瘋傳，好萊塢 名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）在美國與以色列聯手襲擊伊朗 事件中喪命，引發網友恐慌。消息稱，伊朗最高領袖哈米尼 等高級官員及48名高層遭炸身亡，中東局勢急速升溫。然而，該傳聞迅速被證實為假消息，昆汀本人及家人皆平安無事。

據外媒報導，這則烏龍消息最初由一名X平台帳號發布，該帳號擁有超過15萬名追蹤粉絲，貼文中稱昆汀與家人遭導彈襲擊，並附上防空洞照片，錯誤引用Deadline為消息來源。貼文在短時間內被瘋狂轉發，令不少影迷一度驚慌。

然而，接近昆汀的消息人士向TMZ確認，「昆汀人還好好的，家人也平安」，並強調這則傳聞完全不實。多家娛樂媒體同步報導闢謠，指出昆汀並未在空襲中受傷或喪命。

這則假消息之所以看起來格外真實，與昆汀近年長期往返以色列有關。他於2018年與以色列歌手兼女星Daniella Pick結婚後，生活重心部分移往以色列，夫妻倆長期在以色列與美國兩地生活。加上近期社群更新較少，網路流傳的防空洞照片，後被證實為AI生成影像，更助長了誤信與傳播。

昆汀發言人呼籲網友，對於涉及國際衝突或名人安全的報導，應以官方或可靠媒體為準，避免輕信或二次轉發未經證實的訊息。昆汀本人目前狀態良好，創作與生活均未受影響。