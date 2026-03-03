黛咪摩爾暴瘦到臉變形 禮服被笑「像火龍果肉」

黛咪摩爾黑白點點紗裙被網友調侃像火龍果肉。（美聯社）

前身為「美國演員工會獎」的好萊塢 「美國演員獎」(Actor Awards)近日登場，今年最大亮點除了名稱，還首次引入官方紅毯著裝規範，主題定為 「重塑好萊塢20至30年代魅力」。不過，黛咪摩爾(Demi Moore)當天禮服評價相當兩極，有網友讚她氣場全開，但也有人說黑白點點紗裙看起來像火龍果肉。

當晚的紅毯焦點之一，主持人克莉絲汀貝爾(Kristen Bell)身穿裸色Dior禮服現身。乍看像是Dior創意總監Jonathan Anderson風格的緊身胸衣垂褶，但其實裙擺與褶襉拖尾由喬治·霍貝卡(Georges Hobeika)高級訂製打造，精緻細節驚艷全場。

另一亮點則是「一戰再戰」(One Battle After Another)堤亞娜泰勒(Teyana Taylor)的紅毯亮相。她穿著雕塑感十足、剪裁精準的亮片禮服，宛如為2026年Met Gala預演，5歲的女兒則跟在她身後，延長禮服的拖尾效果，畫面既溫馨又華麗。艾瑪史東(Emma Stone)則以淡紫色絲絨外套搭配同色系吊帶裙，打破全場裸肩風潮，呈現優雅沉穩的個人風格。

不過，黛咪摩爾這天的禮服評價相當兩極，有網友認為她的氣場完美駕馭服裝，但也有人指出後面黑白點點紗裙裝飾看起來像火龍果肉，更說這套造型是在詮釋「孔雀開屏」。

除了禮服造型吸睛，黛咪摩爾身形也同樣成為討論焦點，有不少人指出黛咪摩爾體態明顯消瘦不少，被網友形容臉部輪廓過於銳利、鎖骨突出等等，整體體態呈現偏向憔悴、單薄的狀態，擔心黛咪摩爾是因壓力或過度節食造成身體暴瘦。

主持人克莉絲汀貝爾身穿裸色迪奧禮服現身。（路透）