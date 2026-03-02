我的頻道

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

沙烏地首都遇襲 美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球

金凱瑞領獎「面容大崩壞」網友喊認不出 整型醫解析

記者廖福生／即時報導
金凱瑞獲頒凱薩電影獎榮譽獎，卻被指臉部崩壞認不出來。(美聯社)
好萊塢男星金凱瑞（Jim Carrey）近日現身法國凱撒獎頒獎典禮，但他異樣的臉部狀態，讓粉絲形容他的臉「幾乎認不出來」，但一位頂尖整形外科醫師透露，該原因並非激烈的整形手術。

根據「RadarOnline」報導指出，整形外科醫師Raffi Hovsepian博士分析了卡瑞臉部的變化。他將金凱瑞2月27日頒獎典禮的照片與2024年影像進行比對，並依臉部主要解剖「美學區塊」逐一分析。他指出，金凱瑞的額頭與眉部「看起來符合男性自然老化，而非手術改造」。

至於金凱瑞的眼周，他表示「出現輕微凹陷與皮膚鬆弛，這與年齡相符」，但未見眼瞼手術跡象。他補充：「若真要說變化，這些狀況看起來更像是自然體積流失與真皮層變薄所致。」

醫師認為，中臉與臉頰區域是卡瑞外貌「最明顯改變」之處。他指出：「與早期照片相比，臉頰似乎略微更飽滿」，可能原因包括少量玻尿酸填充，或若近期曾做增量療程，也可能只是暫時性術後腫脹。

這位整形專家說明：「男性中臉理想狀態應較平坦、輪廓結構感較強；若此區域飽滿度增加，可能會讓陽剛線條顯得較柔和。」另外，談到下半臉時，他觀察到金凱瑞「相較早年露面，下顎線條略顯柔和」，並指出這種情況「在老化過程中極為常見。」

醫師解釋：「我看到的是一位60多歲、出現自然結構性老化的人，也可能做過適度的美容維持，而在特定光線下看起來會有所不同。」他補充，如果卡瑞確實動過刀，那也屬於非常「保守」的處理，例如「細微的增量型介入」。最後他指出：「男性美學最重要的原則是保留個人特色。金凱瑞的臉仍能自然活動並保有辨識度，這顯示任何介入都屬保守，而非極端。」

好萊塢

