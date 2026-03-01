二度被捕 「變形金剛」男星西亞李畢福遭加控毆打罪

西亞李畢福被加控毆打輕罪。（美聯社）

主演科幻動作電影「變形金剛」(Transformers)一炮而紅的好萊塢影星西亞李畢福(Shia LaBeouf)近年屢傳負面消息，2月初因在紐奧良(New Orleans)一家酒吧毆打他人遭到警方逮捕，隨後在2月28日被加控毆打輕罪、二度被捕，成為影壇頭痛人物。

據美聯社報導，委任律師莎拉·契文斯基(Sarah Chervinsky)發表聲明證實，此次逮捕與2月17日發生在紐奧良法國區附近的皇家街酒吧(Royal Street Inn & R Bar)鬥毆事件有關，李畢福之前被控在「肥胖星期二」(Mardi Gras)狂歡節慶祝活動期間毆打多人，甚至多次出現恐同言論。

契文斯基透露，李畢福得知警方27日簽發新的逮捕令後，立即自首配合調查，並強調：「一般人不會因為一起輕罪案而被要求繳交超過10萬元保釋金，也不會被兩度逮捕。」並重申 ：「正如他不應該受到特殊待遇一樣，李畢福也不應該僅僅因為他是公眾人物，就受到警方和法院更嚴苛的對待。」

根據2月17日案發當天影片顯示，赤裸上身的李畢福將一人推倒在地後又襲擊另一人臉部，由於出手力道過重，警方調查報告證實該名被害人「可能鼻骨脫臼」。

紐奧良當地藝人、也是受害人之一的戴尼特(Jeffrey Damnit)向美聯社記者表示，當晚事發前就被李畢福從背後推了一把，還受到恐同言語辱罵，甚至揚言要殺害他：「李畢福簡直瘋了，他打了我，他打了我好幾拳，還推了我好幾次。」

根據目擊者證詞與警方調查，行為失序的李畢福原本被眾人制服後要求他離開，但是他斷然拒絕，甚至變本加厲繼續攻擊他人，於是午夜過後警方接獲報案，在12時45分左右抵達酒吧逮捕李畢福。

目前李畢福被法官下令返回戒癮中心接受治療，而且尚未認罪，委任律師寄望法官能夠網開一面：「坦白說，在狂歡節喝醉並不構成犯罪。」