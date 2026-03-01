我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

二度被捕 「變形金剛」男星西亞李畢福遭加控毆打罪

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西亞李畢福被加控毆打輕罪。（美聯社）
西亞李畢福被加控毆打輕罪。（美聯社）

主演科幻動作電影「變形金剛」(Transformers)一炮而紅的好萊塢影星西亞李畢福(Shia LaBeouf)近年屢傳負面消息，2月初因在紐奧良(New Orleans)一家酒吧毆打他人遭到警方逮捕，隨後在2月28日被加控毆打輕罪、二度被捕，成為影壇頭痛人物。

據美聯社報導，委任律師莎拉·契文斯基(Sarah Chervinsky)發表聲明證實，此次逮捕與2月17日發生在紐奧良法國區附近的皇家街酒吧(Royal Street Inn & R Bar)鬥毆事件有關，李畢福之前被控在「肥胖星期二」(Mardi Gras)狂歡節慶祝活動期間毆打多人，甚至多次出現恐同言論。

契文斯基透露，李畢福得知警方27日簽發新的逮捕令後，立即自首配合調查，並強調：「一般人不會因為一起輕罪案而被要求繳交超過10萬元保釋金，也不會被兩度逮捕。」並重申 ：「正如他不應該受到特殊待遇一樣，李畢福也不應該僅僅因為他是公眾人物，就受到警方和法院更嚴苛的對待。」

根據2月17日案發當天影片顯示，赤裸上身的李畢福將一人推倒在地後又襲擊另一人臉部，由於出手力道過重，警方調查報告證實該名被害人「可能鼻骨脫臼」。

紐奧良當地藝人、也是受害人之一的戴尼特(Jeffrey Damnit)向美聯社記者表示，當晚事發前就被李畢福從背後推了一把，還受到恐同言語辱罵，甚至揚言要殺害他：「李畢福簡直瘋了，他打了我，他打了我好幾拳，還推了我好幾次。」

根據目擊者證詞與警方調查，行為失序的李畢福原本被眾人制服後要求他離開，但是他斷然拒絕，甚至變本加厲繼續攻擊他人，於是午夜過後警方接獲報案，在12時45分左右抵達酒吧逮捕李畢福。

目前李畢福被法官下令返回戒癮中心接受治療，而且尚未認罪，委任律師寄望法官能夠網開一面：「坦白說，在狂歡節喝醉並不構成犯罪。」

世報陪您半世紀

上一則

曾在限制級片跑龍套 周蕙沒當黑歷史「早已失憶」

下一則

小布養子捨父姓 友人抱不平 控裘莉試圖「拆散家庭」

延伸閱讀

邊境巡邏隊拘留後放生 緬甸難民陳屍街頭

邊境巡邏隊拘留後放生 緬甸難民陳屍街頭
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
雪梨外送員醞釀罷工 中國公安施壓家人伸長臂跨境恐嚇

雪梨外送員醞釀罷工 中國公安施壓家人伸長臂跨境恐嚇
酒後毆傷人裁定出爐「變形金剛」男星西亞李畢福勒戒酒毒

酒後毆傷人裁定出爐「變形金剛」男星西亞李畢福勒戒酒毒

熱門新聞

歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00

超人氣

更多 >
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」