克斯賓葛洛佛醜聞官司纏身 女模控遭虐打、逼當性奴

編譯尤寶琪／綜合報導
克斯賓葛洛佛在經典電影「回到未來」中飾演男主角父親一角。（取材自IMDb）
克斯賓葛洛佛在經典電影「回到未來」中飾演男主角父親一角。（取材自IMDb）

一名女子指控好萊塢男星克斯賓葛洛佛(Crispin Glover)對她進行人身攻擊、非法驅逐，並提交虛假的限制令申請。

這名未透露姓名的女子，患有自閉症譜系障礙(Autism Spectrum Disorder)的30歲英國前模特兒；根據「今日美國」(USA Today)取得於25日提交至洛杉磯郡高等法院(Los Angeles County Superior Court)的訴訟文件，這位演員兼導演多年來一直給她發送信息，並在2024年初以提供住所和助理工作為誘餌，將她「騙」到洛杉磯；但她表示，抵達洛杉磯後，葛洛佛試圖強迫她免費為他工作，並充當他的「同居女友兼性奴」。

葛洛佛的律師在聲明中，聲稱這些指控「毫無根據」和「純屬捏造」。

「葛洛佛以強烈措辭否認這些毫無根據的指控。事實是，葛洛佛在2024年3月2日，於其洛杉磯住所，遭到這位匿名女子(Jane Doe)無端重罪傷害。警方在葛洛佛報警後趕到現場，展開調查並逮捕了這名女子，」律師在給「今日美國」的聲明中表示，「這些事實均有執法紀錄，以及葛洛佛對匿名女子所申請的限制令佐證。葛洛佛將會全力為自己辯護，並尋求脫罪。他相信司法程序會判定這起訴訟為純屬捏造。」

據稱，這位曾以「回到未來」(Back to the Future)系列電影走紅的好萊塢男星與這名女子，是在2015年時透過社群媒體相識，並在接下來的近十年裡保持聯繫；在此期間，該女子聲稱自己在葛洛佛的「誘導」之下，與他在德國德勒斯登(Dresden)見面；這位男星還像她「炫耀了他收藏的幾件納粹紀念品」。

女子稱，她在2024年初與葛洛佛同居後，便開始遭受虐待和控制，還曾在她違背其意願前往清真寺後，將她鎖在門外，並掐住她的脖子，導致她頸部留下疤痕。訴訟文件中附有她頸部瘀青的照片。

洛杉磯 好萊塢 納粹

