蜜拉喬娃維琪痛快復仇 飛車、槍戰、肉搏全上陣「狂瘦9公斤」

記者廖福生／即時報導
蜜拉喬娃維琪片中隻身一人對抗整個人口販運集團，飛車、槍戰、打鬥樣樣來。（圖／車庫娛樂提供）
「惡靈古堡」動作女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）主演動作鉅片「72小時即刻救援」（Protector），片中她飾演女兒遭到人口販子綁架的前特種部隊成員「妮基」，她在受訪時坦言這是她參與過「最困難的製作之一」。

蜜拉喬娃維琪表示：「「我自己有3個女兒，其中一個和我在電影裡的女兒年紀相仿。扮演這個角色，每天都要承受（女兒被綁架的）這種情緒，真的非常困難。」

她在片中隻身一人對抗整個人口販運集團，飛車、槍戰、打鬥樣樣來，讓已經50歲的她吃足了苦頭。「為了拍這部電影，我瘦了20磅（約9公斤），」蜜拉喬娃維琪說：「這是我拍過最觸動人心的電影之一，也是我參與過最困難的製作之一。」

蜜拉喬娃維琪表示，她堅持片中的動作戲要符合現實，她必須費盡心思想出各種招數，來對抗片中的歹徒。「如果現實世界做不到，那我就不想拍，」蜜拉喬娃維琪說：「一切都關乎於關節和穴位。在軍隊裡，你能學會如何傷害他人，知道該抓住哪裡，知道該如何解除武裝。」

值得一提的是，「72小時即刻救援」也是蜜拉喬娃維琪在「惡靈古堡6：最終章」（Resident Evil：The Final Chapter）後，暌違10年再度獨挑大樑主演動作片，她表示本片最吸引她的就是題材和情節，「人口販賣是一個長期被忽視的重大議題」。蜜拉喬娃維琪說：「這是一個讓人感到非常不適的題材，所以幾乎沒有人願意把它拍成電影。」

不過，蜜拉喬娃維琪也表示，雖然「72小時即刻救援」的故事背景很陰暗，但它同時也是一部能夠滿足幻想的復仇爽片。「我認為這部電影是每個父母最可怕的惡夢，」她說：「但同時，它也讓人感到非常痛快，因為它呈現出每個父母都幻想過的、要對那些傷害自己孩子的人所做的一切。看著妮基追捕這些人……並為他們伸張正義，這對我來說意義重大。」

蜜拉喬娃維琪暌違10年再度獨挑大樑主演動作片。（圖／車庫娛樂提供）
蜜拉喬娃維琪表示，雖然「72小時即刻救援」的故事背景很陰暗，但它同時也是一部能夠滿足幻想的復仇爽片。圖／車庫娛樂提供

