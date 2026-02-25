阿湯哥主動聯絡妮可基嫚 兩人世紀破冰全為這件事
「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）近期傳出與前妻奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）再度恢復聯絡。關鍵是2人共同好友夫妻，好萊塢名導羅伯雷納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒辛格（Michele Singer Reiner）去年12月遭殺害，該悲劇讓2人至今仍難以走出傷痛。
湯姆克魯斯與妮可基嫚在2001年結束長達10年的婚姻，兩人從1992年開始，就與羅伯雷納夫妻建立深厚情誼，當時2對夫妻往來頻繁，不僅經常聚會，也共同經歷人生的重要階段，包括在相近時期養育子女。
據外媒報導，羅伯雷納夫妻遭殺害的憾事發生後，對湯姆克魯斯與妮可基嫚造成極大的衝擊，有知情人士表示：「這起事件的殘酷程度讓他們從內心深處受到震撼，加上他們近期各自經歷的感情破裂，使他們不得不面對的不只是失去兩位摯友，也重新觸動了那段彼此緊密交織的人生回憶，這讓2人都陷入一種自己未曾預料到的深層不安與悲痛之中。」
據了解，湯姆克魯斯與妮可基嫚將羅伯雷納夫妻視為伴侶與父母的榜樣，尤其是湯姆克魯斯對羅伯雷納懷有極高的敬重，「他視其為導師，以及一位他在人格與敘事能力上都深深敬佩的人，即使在與妮可基嫚離婚後，這份敬意也從未減退」。
也因此，一名與家族熟識的友人表示：「當湯姆與妮可得知這個關於老朋友的噩耗時，雙方都沒有任何遲疑。湯姆主動聯繫，妮可也做出回應，那一刻，他們之間曾存在的距離變得不再重要。即便婚姻早在數10年前結束，共同的悲痛往往能消融過去的界線，提醒人們曾經的連結。」
該名友人也指出，除了這些變故之外，如今又以如此暴力、令人不安的方式失去2位摯友，且據稱是死於親生兒子之手，更讓一切雪上加霜，「在如此短的時間內承受這麼多打擊，幾乎超出一個人所能負荷的程度」。
日前妮可基嫚在與歌手前夫齊斯艾本（Keith Urban）離婚後，正經歷一段相當艱難的時期。消息來源表示，過去幾年對妮可而言在情緒上造成極大負荷，「她不久前失去母親，這徹底動搖了她原有的安全感，那是一場她至今仍在消化的巨大衝擊，接著，她又出乎意料地經歷離婚，在本就脆弱的時刻再度遭受沉重打擊」。
知情人士透露：「妮可在情緒上已完全筋疲力盡。能重新與湯姆取得聯繫，分享關於雷納夫婦的回憶，或在一個熟悉、支持性的環境中與孩子們相處，或許能帶給她某種安定感。此刻，她需要光亮與安慰，而以健康的方式回顧那段人生篇章，可能有助於她重新建立一些正向能量。」
