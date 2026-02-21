不敵漸凍人症…「實習醫生」男星53歲逝世

好萊塢男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）辭世，享年53歲。（路透）

好萊塢 男星艾瑞克 丹恩（Eric Dane）辭世，享年53歲。他曾在知名影集「實習醫生」（Grey's Anatomy）飾演帥氣醫生馬克斯隆（Dr. Mark Sloan）一角。去年他公開自己罹患肌萎縮側索硬化症(Amyotrophic lateral sclerosis，ALS)，俗稱漸凍人症，與病魔對抗多時後，於19日離世。

他與演員兼模特兒Rebecca Gayheart結婚，兩人育有兩名子女。去年夏天艾瑞克丹恩在ABC電視台節目Good Morning America受訪時坦言，確定罹病讓他感到憤怒，因他父親在他7歲時就自殺身亡，「我父親在我年幼時就離開了我。如今，很有可能我也會在女兒們還很小的時候離開她們。」

家屬聲明中表示：「我們懷著沉重的心情宣布，艾瑞克丹恩在與ALS勇敢抗爭後辭世，於周四下午離世。」聲明指出，他在生命最後的日子裡，有摯愛的妻子與兩個女兒Billie與Georgia，以及親友陪伴在側，「她們是他生命的中心」。

聲明最後寫道：「他將被深深懷念，永遠被愛著。艾瑞克深愛他的粉絲，並永遠感謝大家所給予的愛與支持。」

艾瑞克丹恩在2000年代中期迎來事業突破，吸引了忠實粉絲群：他在「實習醫生」中飾演史隆醫生，從2006年至2012年間常駐演出該角色，並於2021年驚喜回歸。

2019年，他徹底擺脫「實習醫生」中的迷人形象，在HBO 熱門影集「高校十八禁」（Euphoria）中飾演內心掙扎的賈可布斯（Cal Jacobs），這也成了他演藝生涯最後的代表作。