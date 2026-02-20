潔西卡艾芭恢單認愛小10歲新歡 火辣官宣姐弟戀

我的頻道

記者陳穎／即時報導
44歲潔西卡艾芭官宣和33歲丹尼拉米雷茲的戀情。(摘自Instagram@jessicaalba)
44歲潔西卡艾芭官宣和33歲丹尼拉米雷茲的戀情。(摘自Instagram@jessicaalba)

44歲好萊塢女星潔西卡艾芭 (Jessica Alba)去年1月和結婚15年的電影製片人老公凱許華倫 (Cash Warren)驚爆離婚，結束16年婚姻。她離婚後立刻就有追求者，去年5月就被爆已有護花使者，她被發現和一名男子在倫敦共度浪漫約會時光，兩人偷偷牽著手，還不時親吻。

後來新歡的身分被起底，「每日郵報」報導，艾芭的男友就是33歲的新一代的「獵鷹」丹尼拉米雷茲(Danny Ramirez)。兩人交往後一直低調約會，但這一次情人節真的藏不住，女神在Instagram放閃。

潔西卡艾芭日前前往美國佛羅里達州邁阿密度假，並在社群分享旅程花絮。其中一張照片中，她身穿黑白細繩比基尼對鏡自拍，完美曲線與小麥色肌膚一覽無遺，緊實腹肌格外吸睛。

照片疑似拍攝於下榻飯店房間，背景可見壯麗海景。潔西卡以素顏示人，長髮自然垂落，戴著耳機入鏡，展現隨性又自信的一面。這趟旅程似乎也是她與33歲男友丹尼的甜蜜小旅行。另一張照片中，丹尼在機場手持寫有「Will you be my Valentine?（你願意當我的情人節伴侶嗎？）」的牌子，浪漫指數破表。

▲ 影片來源：Instagram＠jessicaalba（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

潔西卡還分享兩人在餐廳依偎的畫面，丹尼俏皮親吻她臉頰，她則對鏡頭露出燦笑，氣氛甜蜜。她為貼文寫下簡短標語：「A Miami minute.」並附上一顆火焰愛心表情符號。丹尼也在留言區回應多個紅玫瑰表情，隔空傳情。

據悉，兩人自去年 7 月開始交往，戀情持續升溫。這次邁阿密之旅，不僅讓粉絲見證潔西卡的好身材，也再次展現她沉浸愛情中的幸福模樣。

