麥特戴蒙曝Netflix潛規則 先上大場面

記者陳穎／綜合報導
麥特戴蒙為新作「全信沒收」宣傳。（美聯社）
麥特戴蒙為新作「全信沒收」宣傳。（美聯社）

好萊塢巨星麥特戴蒙（Matt Damon）與班艾佛列克（Ben Affleck）近日一同登上節目，為兩人合作的Netflix最新電影「全信沒收」（The Rip）宣傳，同時也罕見暢談串流平台如何悄悄改變電影的製作邏輯。

麥特戴蒙在節目中直言，觀眾在家看電影的專注力，與在電影院觀影「完全是不同等級」，這也讓Netflix對內容節奏有更明確的期待。他透露，平台往往希望把最刺激的動作場面提前，甚至要求在對白中「重複交代劇情好幾次」，以防觀眾一邊滑手機、一邊看片。

他說：「我們以前學到的動作片公式，通常是三個大場面，第一幕一個、第二幕一個，第三幕才是重頭戲，也是砸最多預算的高潮結尾。」麥特戴蒙解釋，「但現在他們會說『能不能一開場五分鐘就來一個大的？我們要先把觀眾留下來。還有，如果能在對話裡把劇情講三、四次也不錯，因為大家都在滑手機』。」

班艾佛列克則不認同「串流公式」是唯一成功之道，並點名近期話題迷你影集「混沌少年時」（Adolescence）作為最佳反例。他說：「你看看『混沌少年時』，它完全沒做這些事，卻好看到不行，」他直言，「那部戲又黑暗又沉重，講的是一個父親發現孩子被指控殺人。鏡頭常常只是拍著他們的後腦勺，兩個人上車，一句話都不說。」

對此，麥特戴蒙認為「混沌少年時」屬於少數例外，但班艾佛列克則強調，這部作品恰恰證明了「你不一定要照著 Netflix那套規則，也能打動觀眾」。

班艾佛列克 Netflix 電影院

