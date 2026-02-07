冬奧對嘴？瑪麗亞凱莉被曝表演零酬勞 官方認了有錄音安排

我的頻道

記者陳穎／即時報導
瑪麗亞凱莉擔任2026年米蘭冬季奧運開幕表演嘉賓。（路透）
瑪麗亞凱莉擔任2026年米蘭冬季奧運開幕表演嘉賓。（路透）

2026年米蘭冬季奧運開幕典禮登場，邀請「花蝴蝶」天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）與義大利男高音安德烈・波伽利（Andrea Bocelli）擔任演出嘉賓，成為典禮最大亮點之一。不過，典禮播出後，網路上隨即出現質疑聲浪，不少網友認為瑪麗亞凱莉疑似在開幕式上「對嘴」演唱，對此，奧運官方並未正面證實，僅強調相關安排符合國際型活動的慣例。

現年56歲的瑪麗亞凱莉站上米蘭聖西羅球場舞台，為長達3個半小時的開幕典禮獻唱兩首歌曲，且未收取任何演出酬勞。她先以義大利文演唱經典名曲「Nel blu, dipinto di blu」，隨後帶來代表作「Nothing Is Impossible」，主辦單位事前亦大力宣傳她的演出，視為典禮的重點環節。

然而，演出畫面播出後，有部分觀眾認為現場聲音表現過於完美，與露天大型場地的實際條件不符，質疑聲音可能為事前錄製的音軌，瑪麗亞凱莉僅在舞台上進行對嘴演唱，相關討論迅速在社群平台發酵。

針對外界疑問，相關問題於隔日上午被直接向國際奧會（IOC）與賽會組織委員會提問。主辦單位高層官員拉斯孔（Maria Laura Lascone）回應表示，開幕典禮「全程皆有錄音安排」，並強調這是國際大型典禮的通行作法，並未針對是否為即時真唱給出明確說法。她表示，演出本身「非常精采」，舞台呈現已充分展現當晚的氛圍與魅力，主辦方也對瑪麗亞凱莉的參與感到「非常榮幸且高度滿意」。

拉斯孔同時證實，演出現場確實使用提詞機，特別是為協助非母語演唱的藝人順利完成表演，強調這僅屬舞台技術支援的一部分。國際奧會傳播總監亞當斯（Mark Adams）則補充表示，能以非母語進行演唱本身就值得尊敬，並未進一步回應外界對演唱方式的質疑。

