尼可拉斯凱吉嫩妻登日綜 揭老公刷百萬買表、寵妻豪奢日常

好萊塢影帝尼可拉斯凱吉（右）與日本妻子芝田璃子於2021年結婚。 （路透資料照片）

日本 電視台日本電視台（NTV）人氣綜藝節目「上田與女人大吼的夜」播出「年齡差婚姻」特輯，邀請多組夫妻年齡差超過10歲的藝人同台分享婚姻日常。其中，最受矚目的來賓，莫過於好萊塢 巨星尼可拉斯凱吉 （Nicolas Cage）年僅31歲的日本妻子、女演員芝田璃子。

據「噓！星聞」報導，芝田璃子出身京都，過去曾參演多部知名戲劇。她與尼可拉斯的緣分，始於2021年上映的電影「靈之地的囚徒」（Prisoners of the Ghostland），該片曾在日本滋賀縣取景拍攝，芝田也因此參與演出。據悉，尼可拉斯對芝田一見鍾情，主動邀約用餐並展開追求，兩人交往後迅速認定彼此，於2021年結婚，隔年迎來第一個孩子。

芝田璃子在節目中透露，兩人交往初期，尼可拉斯便相當直率地表明「以結婚為前提」的交往態度，甚至在約會僅五、六次後，就提及移居海外共同生活的規畫，讓現場來賓聽得目瞪口呆。

除了浪漫進展神速，夫妻之間的「現實差距」同樣成為話題焦點。芝田璃子以輕鬆語氣分享，與世界級影星結婚後，最常感受到的衝擊就是金錢觀念的不同。她爆料尼可拉斯對「高檔手表」情有獨鍾，最近才剛購入一支價值約100萬美元的名表，且完全沒有猶豫。

此外，尼可拉斯的寵妻方式也相當「好萊塢」。芝田璃子回憶第二次約會時，對方就大手筆送上一整套重型機車裝備（含車子與護具）；生日時更是鑽石、藍寶石戒指不手軟。最令現場觀眾驚訝的是，即使只是去超市買個食材，尼可拉斯結帳時往往不自覺就刷了900美元。

然而，在奢華之外，尼可拉斯私下的一面也讓觀眾感到親切。芝田璃子透露，丈夫相當願意接觸日本文化，不僅會陪她聽back number的歌曲，還在開車時聽到Vaundy的音樂，主動表示「這首我喜歡」。更令人意外的是，某次她與朋友視訊通話時，對方哼唱日本搞笑藝人穆迪勝山的經典段子〈右邊來的東西左邊帶走〉，尼可拉斯竟也在一旁跟著哼唱，畫面感十足，笑翻現場。

談到家庭結構，芝田璃子也毫不避諱分享「超展開」的現實狀況。由於尼可拉斯過去有多段婚姻，她坦言，自己不僅有繼子，甚至已經是「有孫子的人」，其中凱吉的長子年紀還比她大，讓主持人上田晉也忍不住吐槽：「資訊量太大，我一時無法承受。」

節目播出後，芝田璃子自然、不做作的談吐獲得觀眾好評，社群上湧入大量討論，不少人直呼「第一次看到尼可拉斯凱吉的太太本人」、「比想像中親切又好聊」，也有人認為她的外型神似歌手愛繆（アイナ・ジ・エンド），掀起另一波話題。