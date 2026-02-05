Apple TV 曝光2026片單「超豪華陣容」 一級方程式直播

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
「基哥」基努李維（Keanu Reeves）領銜主演的「腥途惡果」，將於2026年登場。（圖／Apple TV提供）
「基哥」基努李維（Keanu Reeves）領銜主演的「腥途惡果」，將於2026年登場。（圖／Apple TV提供）

Apple TV 於4日在美國洛杉磯舉辦Apple TV Press Day 活動，正式揭曉2026年度即將重磅登場的精采內容與豪華卡司陣容，一口氣公布13部原創影集與5部令人期待的原創電影，以及多項體育賽事直播規畫，包括一級方程式（Formula 1）、美國職業足球大聯盟（MLS）與「周五棒球夜」（Friday Night Baseball），皆於今年陸續登場。

活動現場眾星雲集，多部Apple Original電影也首度曝光，包括由「基哥」基努李維（Keanu Reeves）與卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）領銜主演的「腥途惡果」（Outcome）、傑克強森（Jake Johnson）主演 「輕拍先生」（The Dink）、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）領銜主演「礙的迫降」（Mayday）。

「腥途惡果」是基努李維繼1996年「愛上明尼蘇達」（Feeling Minnesota）後，相隔30年再度合作卡麥蓉狄亞，基努李維「剪掉10年長髮」的清爽造型，也隨之曝光。

另外還有由約翰希南 (John Cena)、潔西卡貝兒 (Jessica Biel) 主演、改編自經典玩具品牌「火柴盒小汽車」電影「Matchbox」，與「星爵」克里斯普瑞特 （Chris Pratt）擔綱主演的「海豹小子」（Way of the Warrior Kid）。集結豪華卡司陣容驚喜現身，分享幕後花絮與拍攝趣事，為今年即將登場的精彩原創電影揭開序幕。

Apple TV也宣布將於2026年每週推出全新原創內容，並迎來多部人氣影集回歸，包括今夏將登場的「泰德拉索：錯棚教練趣事多」第四季。「片廠風雲」（The Studio）、「萬中選一」（Pluribus）、「誠實診療室」（Shrinking）、「掩耳盜鄰」（Your Friends & Neighbors）與「謎探休格」（Sugar）的主要創作團隊與卡司亦登台分享未來故事發展藍圖並透露新一季看點。

活動現場也首播了 「君主計畫：神祕組織與怪獸之謎」（Monarch：Legacy of Monsters）第二季全新預告片，並曝光多部備受期待的全新影集精采片段與搶先看內容，包括伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）、凱莉華盛頓（Kerry Washington）、凱特瑪拉 （Kate Mara）所主演的「不完美女人」（Imperfect Women）。

以及金獎製作人大衛E凱利（David E. Kelley）打造、艾兒芬妮（Elle Fanning）與蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffe）主演的「瑪歌沒錢途」（Margo’s Got Money Troubles），以及「女神」安雅泰勒喬伊主演的全新影集「幸運女神」（Lucky）。

同時釋出哈維爾巴登 （Javier Bardem）、艾美亞當斯（Amy Adams）與派屈克威爾森（Patrick Wilson）主演的「恐怖角」（Cape Fear），以及由艾美獎得主塔緹安娜瑪斯蘭尼 （Tatiana Maslany）與傑克強森（Jake Johnson）領銜主演的「極樂直播中」（Maximum Pleasure Guaranteed）等多部作品，公布檔期與劇照搶先看，並搶先曝光「殘句線索」新一季片段。

