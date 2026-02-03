崔佛諾亞開酸扯淫魔 川普發文痛批怒喊告

葛萊美獎主持人崔佛諾亞在典禮中調侃川普，引起關注。（路透）

總統川普 2日重砲抨擊葛萊美 獎（Grammy Awards）「幾乎難看至極」，並針對主持人崔佛諾亞(Trevor Noah)涉及「淫魔」艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)案的「誹謗性」言論，威脅採取法律行動。

福斯新聞(Fox News)報導，葛萊美獎近日舉行，現場充滿政治色彩，多位自由派音樂人對川普政府的移民政策提出批評。主持人崔佛諾亞在典禮中戲謔表示，川普之所以想買下格陵蘭，是因為這名已故性犯罪富豪的私人島嶼已無法使用，他需要一個新島嶼好跟柯林頓(Bill Clinton)一起「消磨時光」。川普隨後在社群平台Truth Social發文痛批，「葛萊美獎是最爛的，簡直難看至極！CBS很幸運不必再讓這種垃圾污染頻道。主持人崔佛諾亞，不管他是誰，簡直跟奧斯卡獎那個收視低迷的吉米金莫(Jimmy Kimmel)一樣差勁。」

針對諾亞的指控，川普憤怒駁斥說，「諾亞對我的說法完全錯誤。在今晚這番虛假誹謗之前，從未有人指控我去過那裡，連假新聞媒體也沒說過。」川普更揚言已準備讓律師團隊控告諾亞，「諾亞這個徹頭徹尾的魯蛇，最好趕快把事實搞清楚。看來我得派律師去告這個可憐、差勁、沒才華又愚蠢的主持人，而且要索取巨額賠償。準備好了，我要拿你來找點樂子！」

司法部稍早已公布超過300萬筆艾普斯坦相關紀錄，包括其私人電子郵件，司法部副部長布蘭希(Todd Blanche)表示，在這些通訊紀錄中，即便艾普斯坦極盡所能地貶損川普，也從未暗示川普有任何犯罪行為或與受害者有不當接觸。

川普目前也同時進行多項訴訟。去年12月，美國廣播公司新聞網(ABC News)因主播史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)誤指川普強暴罪成立，最終以1600萬元與川普達成和解並道歉。去年7月，派拉蒙(Paramount)則因「60分鐘」節目處理賀錦麗訪問引發的「干預選舉」指控，最後與川普達成數百萬元的和解。

另外，葛萊美獎在CBS播出54年後，將於2027年起轉移至迪士尼旗下電視頻道與串流平台轉播。