我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

崔佛諾亞開酸扯淫魔 川普發文痛批怒喊告

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
葛萊美獎主持人崔佛諾亞在典禮中調侃川普，引起關注。（路透）
葛萊美獎主持人崔佛諾亞在典禮中調侃川普，引起關注。（路透）

總統川普2日重砲抨擊葛萊美獎（Grammy Awards）「幾乎難看至極」，並針對主持人崔佛諾亞(Trevor Noah)涉及「淫魔」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案的「誹謗性」言論，威脅採取法律行動。

福斯新聞(Fox News)報導，葛萊美獎近日舉行，現場充滿政治色彩，多位自由派音樂人對川普政府的移民政策提出批評。主持人崔佛諾亞在典禮中戲謔表示，川普之所以想買下格陵蘭，是因為這名已故性犯罪富豪的私人島嶼已無法使用，他需要一個新島嶼好跟柯林頓(Bill Clinton)一起「消磨時光」。川普隨後在社群平台Truth Social發文痛批，「葛萊美獎是最爛的，簡直難看至極！CBS很幸運不必再讓這種垃圾污染頻道。主持人崔佛諾亞，不管他是誰，簡直跟奧斯卡獎那個收視低迷的吉米金莫(Jimmy Kimmel)一樣差勁。」

針對諾亞的指控，川普憤怒駁斥說，「諾亞對我的說法完全錯誤。在今晚這番虛假誹謗之前，從未有人指控我去過那裡，連假新聞媒體也沒說過。」川普更揚言已準備讓律師團隊控告諾亞，「諾亞這個徹頭徹尾的魯蛇，最好趕快把事實搞清楚。看來我得派律師去告這個可憐、差勁、沒才華又愚蠢的主持人，而且要索取巨額賠償。準備好了，我要拿你來找點樂子！」

司法部稍早已公布超過300萬筆艾普斯坦相關紀錄，包括其私人電子郵件，司法部副部長布蘭希(Todd Blanche)表示，在這些通訊紀錄中，即便艾普斯坦極盡所能地貶損川普，也從未暗示川普有任何犯罪行為或與受害者有不當接觸。

川普目前也同時進行多項訴訟。去年12月，美國廣播公司新聞網(ABC News)因主播史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)誤指川普強暴罪成立，最終以1600萬元與川普達成和解並道歉。去年7月，派拉蒙(Paramount)則因「60分鐘」節目處理賀錦麗訪問引發的「干預選舉」指控，最後與川普達成數百萬元的和解。

另外，葛萊美獎在CBS播出54年後，將於2027年起轉移至迪士尼旗下電視頻道與串流平台轉播。

川普 葛萊美 艾普斯坦

上一則

周星馳親自手繪「包租婆」等3經典角色 發英雄帖共闖動畫界

下一則

成龍曾是「票房毒藥」？ 王晶：全靠運氣走紅

延伸閱讀

美淫魔艾普斯坦被爆曾籌建清華波士頓分校 是丘成桐牽線

美淫魔艾普斯坦被爆曾籌建清華波士頓分校 是丘成桐牽線
川普派國民兵駐伊州 未出基地耗2100萬

川普派國民兵駐伊州 未出基地耗2100萬
關閉甘迺迪中心2年整修 川普：不會完全拆除、會利用鋼材

關閉甘迺迪中心2年整修 川普：不會完全拆除、會利用鋼材
「讓美國再度偉大」是騙人的 前盟友格林批川普回任偏袒大金主

「讓美國再度偉大」是騙人的 前盟友格林批川普回任偏袒大金主

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走