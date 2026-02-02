葛萊美／Rosé驚喜合體布魯諾重現「APT.」 網讚：亞洲的驕傲

Rosé（左）1日與火星人布魯諾同台在葛萊美獎上演出。（美聯社）

第68屆葛萊美 獎於1日熱鬧登場，其中BLACKPINK 成員Rosé還與火星 人布魯諾（Bruno Mars）驚喜同台，兩人攜手演出冠軍單曲「APT.」，掀起全場歡呼。

當歌曲前奏響起，熟悉的節拍瞬間點燃典禮氣氛，鏡頭一掃，台下眾多重量級音樂人紛紛隨著節奏擺動、點頭應和，彷彿置身大型派對現場。這場演出不僅成為典禮焦點，也讓Rosé正式寫下歷史，成為繼BTS之後，再度站上葛萊美主舞台表演的K-POP藝人，更是首位在該舞台演出的K-POP女歌手。

兩人不僅重現MV中的化學反應，當副歌段落一下，現場情緒完全被推至最高點，演出結束後全場起立鼓譟，Rosé與布魯諾台上相擁，為這場跨文化合作畫下難忘句點。

而此次Rosé以個人Solo歌手身分，攜手布魯諾登上葛萊美舞台，不僅象徵K-POP藝人在國際舞台上的定位再次升級，也讓粉絲感動直呼：「終於等到這一天」、「Rosé是亞洲的驕傲」。

▲ 影片來源：YouTube＠EntertainmentTonight（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.