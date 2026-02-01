甜茶接最後通牒 凱莉詹納：不結婚 就分手

提摩西夏勒梅（左）與凱莉詹納經常於公開場合出雙入對。（美聯社）

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與凱莉詹納（Kylie Jenner）自2023年4月開始交往，近日傳出想婚頭的凱莉詹納下達最後通牒，要求提摩西夏勒梅要就求婚，否則她會選擇轉身離開。

據媒體報導指出，有知情人士透露，凱莉詹納認為自己已非常有耐心，等著提摩西展現出對這段關係的承諾。據了解，凱莉詹納極度渴望與提摩西夏勒梅確定關係，但男方卻始終避重就輕。

過去在這段感情中，凱莉詹納不僅在紅毯上全力支持男友，甚至對他的大多數朋友、家人沒有真正接納她，從一開始就對這段戀情嗤之以鼻狀況，都選擇視而不見。

消息指出，凱莉詹納深愛提摩西夏勒梅，但她不願意無止境地等下去，也不願被當成一塊被美化的肉體來對待，「她有巨大的自尊心，如果提摩西希望這段關係能夠持續下去，就該有所行動」。

另外，提摩西夏勒梅鮮少與「卡戴珊家族」來往，這也讓家族成員無法認同。不過，有消息指出，提摩西夏勒梅至今仍會公然對其他女性流露欲望，但之所以仍與凱莉詹納交往，是因為被她豐滿的身材深深吸引且難以自拔。