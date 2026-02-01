我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

世界最年輕總統？澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

甜茶接最後通牒 凱莉詹納：不結婚 就分手

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
提摩西夏勒梅（左）與凱莉詹納經常於公開場合出雙入對。（美聯社）
提摩西夏勒梅（左）與凱莉詹納經常於公開場合出雙入對。（美聯社）

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與凱莉詹納（Kylie Jenner）自2023年4月開始交往，近日傳出想婚頭的凱莉詹納下達最後通牒，要求提摩西夏勒梅要就求婚，否則她會選擇轉身離開。

據媒體報導指出，有知情人士透露，凱莉詹納認為自己已非常有耐心，等著提摩西展現出對這段關係的承諾。據了解，凱莉詹納極度渴望與提摩西夏勒梅確定關係，但男方卻始終避重就輕。

過去在這段感情中，凱莉詹納不僅在紅毯上全力支持男友，甚至對他的大多數朋友、家人沒有真正接納她，從一開始就對這段戀情嗤之以鼻狀況，都選擇視而不見。

消息指出，凱莉詹納深愛提摩西夏勒梅，但她不願意無止境地等下去，也不願被當成一塊被美化的肉體來對待，「她有巨大的自尊心，如果提摩西希望這段關係能夠持續下去，就該有所行動」。

另外，提摩西夏勒梅鮮少與「卡戴珊家族」來往，這也讓家族成員無法認同。不過，有消息指出，提摩西夏勒梅至今仍會公然對其他女性流露欲望，但之所以仍與凱莉詹納交往，是因為被她豐滿的身材深深吸引且難以自拔。

上一則

71歲成龍自爆罹患過動症 揭ADHD真實人生 網友心疼

下一則

趙露思獲頂咖待遇 巴黎高訂禮服發表3天後直送上身

延伸閱讀

「Deep Cuts」選角引族裔爭議 新生代女星阿齊翁不演了

「Deep Cuts」選角引族裔爭議 新生代女星阿齊翁不演了
「甜茶」遭逼婚？傳凱莉詹納下最後通牒「結婚不然分手」

「甜茶」遭逼婚？傳凱莉詹納下最後通牒「結婚不然分手」
抓住男友甜茶目光 「卡戴珊家族」凱莉珍娜偏愛秀深V

抓住男友甜茶目光 「卡戴珊家族」凱莉珍娜偏愛秀深V
凱莉珍娜靠「胸部」避免男友甜茶出軌 一招增加注意力

凱莉珍娜靠「胸部」避免男友甜茶出軌 一招增加注意力

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬