我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多隱藏版會員福利 29美元就能線上看醫師

中文寫「不要吃」加州知名海灘警告釣客 這些魚太髒

「Deep Cuts」選角引族裔爭議 新生代女星阿齊翁不演了

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Odessa A'zion arrives at the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-01-12，數位典藏序號：20260112104141638】
Odessa A'zion arrives at the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-01-12，數位典藏序號：20260112104141638】

好萊塢新生代女星奧德薩阿齊翁(Odessa A'zion)因選角引發輿論爭議，宣布退出電影「Deep Cuts」拍攝。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，原定在同名小說改編的電影「Deep Cuts」飾演一角的阿齊翁因為族裔爭議，引發網民反彈，25日突然在個人Instagram帳號投下一顆震撼彈宣布：「各位，我和你們所有人站在一起，我不會出演這部電影，去他X的，我退出。」

由A24出品的「Deep Cuts」改編自女作家霍莉·布里克利 (Holly Brickley)第一部同名小說，內容以探索音樂和個人為目標的愛情故事，由西恩德金(Sean Durkin)執導並邀請新生代女星阿齊翁飾演柔伊·古鐵雷斯(Zoe Gutierrez)一角。

不過原著角色是一名墨西哥裔與猶太裔混血女子，偏偏阿齊翁毫無西語裔背景，在社群平台引發軒然大波，網友紛紛質疑A24為何邀請非西語裔女性扮演此角，而不選擇墨西哥裔演員演出。

阿齊翁則透露自己原本試鏡的是另一位女主角波西(Percy)，結果卻被安排演出柔伊：「我絕對不會搶走別人該演的角色，那個人應該演！而不是我。」據了解，其他兩位主角分別是飾演波西的卡莉史派妮(Cailee Spaeny)和飾演喬(Joe)的德魯史塔基(Drew Starkey)。

同時阿齊翁也在Instagram發文坦承：「我還沒讀過原著，但劇本的故事主要圍繞著波西和喬兩人，所以初讀劇本時，我關注的焦點自然也落在他們身上，我很榮幸能以不同角色參與其中，但現在我對柔伊有更多了解後，就無法繼續演出。」

根據報導，阿齊翁出生於加州沙加緬度(Sacramento)，在洛杉磯長大，由於父親是德國導演、母親也是女演員，因此童年曾赴麻州波士頓和德國生活，近來則憑藉與好萊塢男神提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)合作拍攝電影「橫衝直闖」(Marty Supreme)以及HBO劇集「我愛洛杉磯」(I Love LA)出色表現，在影壇嶄露頭角。

墨西哥 洛杉磯 德國

上一則

金晨車禍毁容動手術 五官變超立體 15年美顏4階段進化

延伸閱讀

英相施凱爾上海行 為何「中文十級」的英國女星同行？

英相施凱爾上海行 為何「中文十級」的英國女星同行？
艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字
暌違14年再有金馬最佳劇情片賣破億票房 就是「大濛」

暌違14年再有金馬最佳劇情片賣破億票房 就是「大濛」
長澤雅美閃婚暫別影壇 最後作品「鬼娃娃」票房亮眼

長澤雅美閃婚暫別影壇 最後作品「鬼娃娃」票房亮眼

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」