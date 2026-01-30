「梅蘭妮亞」紀錄片導演涉性騷 逾10年只拍這部片

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
導演雷納陷入性騷擾風波中。（路透）
第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump)，成為了紀錄片的主角，但好萊塢人的目光卻都集中在這部紀錄片的導演。

導演雷納(Brett Ratner)曾經是好萊塢電影界炙手可熱的人物，但自2014年「海克力士」(Hercules)，他就沒有再執導過任何電影，因為包括奧莉薇亞穆恩(Olivia Munn)和娜塔莎亨斯崔奇(Natasha Henstridge)等六名女演員，在「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)報導中出面指控雷納性騷擾。

但他這次執導的「梅蘭妮亞」(Melania)，與他之前操刀的「尖峰時刻」(Rush Hour)系列、「X戰警：最後戰役」(X-Men: The Last Stand)等熱門電影，可以說是截然不同；「梅蘭妮亞」已於1月30日上映，並於今年稍晚在亞馬遜Prime Video上線。

此外，好萊塢「綜藝報」(Variety)和美國娛樂新聞網站Deadline都報導，聲稱雷納將會指導目前正在籌備中的「尖峰時刻4」。

這是否預示著雷納將復出？「我不這麼認為，」北美院線聯盟(Exhibitor Relations) 資深分析師博克Jeff Bock直言，「我認爲這是他唯一能找到的工作。」

由貝佐斯(Jeff Bezos)的亞馬遜米高梅(Amazon MGM)以4000萬元購得的「梅蘭妮亞」，以第一夫人的視角，講述總統川普2025年就職典禮前20天的故事；帶著觀眾與梅蘭妮亞一起出席各種會議，為全家重返白宮做準備；這位55歲的第一夫人還在影片上映前，成立了自己的製片公司，繆斯影業(Muse Films)。

這部電影引發了很多疑問，包括上映時機在內等；這位第一夫人在聯邦移民執法人員，於明尼蘇達州開槍打死了加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)幾個小時後，仍依舊原計畫，在白宮為朋友、家人、名人以及亞馬遜高層，舉辦了一場「梅蘭妮亞」私人放映會。

