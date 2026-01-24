貝克漢一家公開決裂 DJ還原婚禮「尷尬」母子共舞現場

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
英國足球明星貝克漢（左起）、妻子維多利亞、長子布魯克林與長媳妮寇拉，2023年10月3日在倫敦出席Netflix紀錄片《貝克漢》首映。(美聯社)
英國足球明星貝克漢一家近日傳出家族風波，26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）19日在網路上發表近千字長文，對名聲顯赫的父母提出多項指控，並罕見表態與原生家庭劃清界線。其中一篇貼文宣稱，母親在婚禮上「劫持」他與妻子妮寇拉（Nicola Peltz）的第一支舞。婚禮DJ則於23日作客電視節目時，回顧這段母子之間「尷尬」的舞蹈過程，並說明當時的實際情況。

BBC報導，布魯克林指控，曾是辣妹合唱團成員的母親維多利亞，在婚禮上「當著所有人的面，對我做出非常不恰當的舞蹈動作」，讓他感到「不舒服」且「受辱」。藝名「Fat Tony」的婚禮DJ馬諾克（Tony Marnoch）23日登上ITV的This Morning節目也表示：「整件事讓房間裡的每個人都感到非常尷尬。」

不過，在布魯克林針對母親舞姿的貼文引發外界高度揣測後，馬諾克則是做出澄清，強調「當時沒有什麼騷蹲（slutdropping）、黑貓造型的PVC貓女裝，也沒有任何辣妹合唱團的橋段」。

他指出，當時流行歌手安東尼（Marc Anthony）正在婚宴上演出，並邀請布魯克林上台，現場所有人下一秒都以為即將與他共舞的是新娘妮寇拉。然而，安東尼隨後呼籲「房間裡最美麗的女人」上台加入布魯克林，喊的卻是維多利亞而非妮寇拉，導致新娘當場流著淚跑出房間。

馬諾克進一步描述，維多利亞當時就在舞台旁，隨後走上舞台，而原本以為即將與新婚妻子跳第一支舞的布魯克林當下顯得相當崩潰。他表示：「接著妮寇拉哭著離開房間，布魯克林則被留在舞台上。然後他們就跳了那支舞，安東尼還一邊喊著：『把手放在你母親的臀部上。』那是一支拉丁風格的舞蹈，整個場面讓房間裡的每一個人都感到非常尷尬。」

馬諾克也提到，他過去曾在「相當多場貝克漢家的派對」擔任DJ，並形容貝克漢一家是一個「關係緊密、熱愛舞蹈的家庭」。至於那支舞是否「不恰當」，他認為取決於布魯克林本人的感受，但也強調，這段舞蹈只是這個家庭糾紛「更大問題中的一小部分」，並直言外界將焦點過度集中在布魯克林聲明的這一段，令人感到「可悲」。

BBC報導指出，馬諾克的說法與部分媒體對事件經過的描述並不一致；安東尼與貝克漢夫婦目前皆未就相關說法做出回應。

