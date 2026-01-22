奧斯卡影后入圍金酸莓 楊紫瓊、波曼候選「最差女演員」

奧斯卡影后楊紫瓊成為今年金酸莓獎「最差女演員」候選人。(歐新社)

2026年金酸莓獎(The Golden Raspberry Awards，簡稱 Razzies)入圍名單正式公布，多位好萊塢一線明星意外上榜，包括奧斯卡 影后娜塔莉波曼(Natalie Portman)、楊紫瓊 、蕾哈娜(Rihanna)等人，成為今年「最差女演員」候選人。

邁入第46屆的金酸莓獎，一向以諷刺方式點名年度電影失誤之作，今年同樣星光「慘烈」。娜塔莉波曼憑動作冒險電影「尋秘不老泉」(Fountain Of Youth)入圍「最差女主角」，將與「超硬伴娘」(Bride Hard)的瑞貝爾威爾森(Rebel Wilson)、「星際迷航記：31區」(Star Trek: Section 31)的楊紫瓊、「狠狠愛」(Love Hurts)的亞莉安娜黛博塞(Ariana DeBose)，以及「魔域女巫」(In The Lost Lands)的蜜拉喬娃維琪(Milla Jovovich)角逐這項尷尬獎項。

蕾哈娜則因動畫電影「藍色小精靈」(Smurfs)與詹姆斯柯登(James Corden)的搭檔演出，雙雙入圍「最差銀幕組合」。該獎項的其他競爭者還包括「白雪公主」(Snow White)的七矮人、「Hurry Up Tomorrow」中威肯(The Weeknd)與他的「巨大自我」，以及在「黑道中人」(The Alto Knights)中一人分飾兩角的勞勃狄尼洛(Robert De Niro)。

「最差男主角」方面，入圍者包括「創：戰神」(Tron: Ares)的傑瑞德雷托(Jared Leto)、「Hurry Up Tomorrow」的威肯、「War of the Worlds」的冰塊酷巴(Ice Cube)、「魔域女巫」的戴夫巴帝斯塔(Dave Bautista)，以及「終極警報」(Alarum)史考特伊斯威特(Scott Eastwood)。