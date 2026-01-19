大贏家…「情感的價值」歐影橫掃6大獎 劇中父女奪帝后

史戴倫史柯斯嘉(左)、蕾娜特萊茵斯薇在「情感的價值」飾演父女，成為本屆歐洲電影獎影帝和影后。（美聯社）

第38屆歐洲電影獎在德國柏林揭曉，最大贏家由挪威 導演尤沃金提爾（Joachim Trier）執導的新作「情感的價值」（Sentimental Value）奪下。該片一舉橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男主角、最佳劇本及最佳配樂等6項大獎，成為本屆歐洲電影獎最大贏家。

憑片中演出榮登影后的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve），上台時一臉不可置信，甚至引用電影台詞驚呼「誰來賞我一巴掌！」表達震驚與感動。她在片中飾演一名事業受挫的女演員，試圖修補與性格古怪、破產父親之間的疏離關係，被外界一致認為展現出比前作更細膩且具爆發力的演技。

她在致詞中感性表示，希望觀眾能在物欲橫流的時代，重新找回「情感的價值」，並將榮耀獻給所有仍努力尋找連結的人。她也感謝導演給予信任，以及與史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）對戲時激盪出的火花，形容那是一場「靈魂層級的對決」。

74歲瑞典影星史戴倫史柯斯嘉則以片中「失職父親」一角，奪下最佳男主角。他日前才剛憑其他作品拿下金球獎最佳男配角，此次「晉升」影帝，致詞時僅簡短表示：「這感覺就像回到了家。」展現老將的沉穩與謙遜，也獲得全場掌聲。

導演尤沃金提爾同樣成為典禮焦點，一人抱回最佳影片、導演與劇本3項大獎。他在致詞時首度提及祖父伊力克・羅恆（Erik Løchen）曾於二戰期間投身挪威反抗軍，戰後成為導演，卻因當時缺乏完善的電影體制，一生僅完成兩部作品，讓他格外珍惜如今歐洲跨國電影合作的環境。他強調：「藝術能在黑暗中創造同理心。」並呼籲觀眾走進電影院 ，透過電影彼此理解。

「情感的價值」是尤沃金提爾的第6部長片作品，也是他與長期合作編劇艾斯基佛格（Eskil Vogt）的第6度攜手。兩人一向擅長描寫都市中產階級的情感困境與關係失語，本片更被視為導演對「家庭與藝術」最直接、也最私人的回應。值得一提的是，尤沃金提爾過去曾三度入圍歐洲電影獎，卻直到本屆才首次得獎，且一舉拿下多項大獎。