奧蘭多布魯恢單7個月 49歲生日夜店開趴「玩超瘋」　

奧蘭多布魯開心慶祝49歲生日。（美聯社）

好萊塢 男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）昨晚舉辦豪華的49歲生日派對，現場聚集影壇名流與社交圈精英，氣氛火熱得宛如年度盛事。他去年剛和未婚妻凱蒂佩芮（Katy Perry）分手，在慶生派對徹底玩開，連續數小時在高級會員制夜店舞池大跳舞，成為派對焦點。

目擊者透露，奧蘭多與社交名媛傑米蒂施（Jamie Tisch）及一群好友在舞池熱舞，甚至帶起整條康茄舞隊（conga），氣氛High到不行。現場賓客大多是來自好萊塢、棕櫚灘與紐約的頂級LGBTQIA+社群人士，派對持續到凌晨仍熱烈不減。賓客們紛紛向奧蘭多布魯敬酒，而他也完全投入生日慶祝，展現超高能量舞技，讓現場目擊者大讚：「他跳舞超帶感，手臂高舉、拳頭揮舞，完全像新澤西 男孩！」

奧蘭多過去每年都會與凱蒂佩芮滑雪度假，今年則是首次以單身身分慶生。兩人於2016年開始交往，2019年訂婚，並於2020年迎來愛女，最後在去年6月分手，結束長達9年的關係。官方曾表示兩人已和平轉向「共同育兒模式」，強調：「他們將繼續以家庭身份共同現身，以愛與尊重撫養孩子。」

布魯姆近期在「Today」節目與 TikTok 專訪中也坦言心境：「我很好，真的很感激。我們有最美的女兒，這一切都是愛。」談到尋找伴侶，他笑說：「風格或錢？我都要。」並分享給處於低潮的人建議：「行動起來，動起來，把生活建立成例行公事，多創造、多運動，把自己從思緒裡拉出來。」